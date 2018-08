Ministro de Salud informará al Senado sobre la asignación de ítems para Santa Cruz

Ante el incumplimiento del Gobierno central en la dotación de ítems de salud para las regiones, el Senador, Oscar Ortiz, informó que a solicitud de la bancada de senadores Demócratas de Santa Cruz, el Ministro de Salud, Rodolfo Recabado, se presentará el día de hoy en la Cámara de senadores para rendir un Informe Oral.

En ese sentido el legislador explicó “hemos convocado al Ministro de Salud para que explique porque no asignó ítems el 2017, vamos a exigir que se atienda este déficit, el Dpto. de Santa Cruz no puede estar recibiendo solo 13 ítems de médicos por año con una población de más de 3 millones de habitantes, esto muestra la falta de prioridades que tiene el gobierno, gasta en propaganda, palacios y aviones, pero no gasta en crear ítems para que haya médicos, enfermeras, odontólogos, bioquímicos que atiendan las necesidades de salud de la población”.

Fuente: Cadena A, Prensa Demócratas