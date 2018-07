Susan Sarandon publica una foto de su boda en 1967 y su ‘look’ no puede ser más actual

Antes de comenzar su carrera cinematrográfica, la actriz contrajo matrimonio con su primer y único marido, el actor Chris Sarandon.

La mayoría conocimos a Susan Sarandon después de verla en The Rocky Horror Picture Show, pero la fama internacional le llegaría más de una década después cuando interpretó a Louise en Thelma y Louise.

Aun así, la actriz llevaba trabajando en Hollywood desde 1970. En cualquier caso, antes de formar parte de la farándula, Sarandon se casó con Chris Sarandon, un actor con el que mantuvo una relación durante trece años y del que mantiene su apellido en la actualidad.

Ahora, la actriz ha compartido una foto de su primera boda en su cuenta de Instagram, en la que aparece con un vestido de novia sesentero, que nos recuerda inevitablemente a la que lució la tristemente asesinada Sharon Tate el día que se casó con Roman Polanski.

Y una larguísima melena adornada con flores, en la que seguramente se inspiró Jeremy Scott para vestir a Gigi Hadid durante el desfile de Moschino en la semana de la moda de Milan. Un look que nos ha cogido por sorpresa, porque llevamos décadas viendo a Sarandon con una melena más corta y pelirroja.

“¿Sabes que es teñido, no? Mi pelo es rizado, así que tengo que trabajarlo mucho”, reconoció a la revista Hello. “Normalmente cuando trabajo llevo peluca porque no consigo domarlo con el mal tiempo y me lleva mucho tiempo tenerlo bien. Pero para salir me gusta llevarlo bien, sin laca. Solo espero que esté bien. Un poco de rock and roll y algo simple”, insistió la actriz, que dejó de lado hace mucho tiempo su antiguo aspecto.

Wedding Day 9/16/67 #TBT Una publicación compartida de Susan Sarandon (@susansarandon) el 26 Jul, 2018 a las 1:31 PDT

Fuente: revistavanityfair.es