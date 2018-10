Barral propone que quienes ganan más de Bs 7 mil no reciban doble aguinaldo

El ministro de Economía, Mario Guillén, informó el jueves que con el pago del segundo aguinaldo al sector público inyectará a la economía del país al menos 2.100 millones de bolivianos.

Diputado de UN, Amílcar Barral . Foto: Archivo

La Paz, 13 de octubre (ANF).- El diputado de Unidad Nacional, Amílcar Barral, propuso hoy que los funcionarios que perciban un salario mayor a los siete mil bolivianos no reciban el beneficio del doble aguinaldo.

“Gerentes, consultores, la mayoría de los funcionarios públicos, incluso senadores y diputados”, manifestó Barral entrevistado por ATB, donde señaló que mediante un proyecto de ley se debería establecer el límite máximo de Bs 7 mil en el caso de funcionarios públicos, para recibir este beneficio y que los funcionarios que ganen una cifra mayor, deberían estar al margen del mismo.

Pero el diputados del MAS, Lino Cárdenas, señaló que la norma no es retroactiva y que seguramente Barral gana menos de 7 mil bolivianos en su condición de legislador suplente.

“Él no debe rebasar con seguridad esos siete mil bolivianos (como diputado suplente), primer elemento; segundo elemento, hay que ver desde el punto de vista legal si esa propuesta es viable, desde mi óptica no lo es, porque la ley no tiene efecto retroactivo”, indicó.

El ministro de Economía, Mario Guillén, informó el jueves que con el pago del segundo aguinaldo al sector público inyectará a la economía del país al menos 2.100 millones de bolivianos.

“Más o menos el sector público tiene como 2.100 millones de bolivianos que genera el doble aguinaldo”, dijo el Ministro en conferencia de prensa.

El miércoles el presidente Evo Morales oficializó el pago del segundo aguinaldo. Indicó que la economía del país creció en 4,61 por ciento, superior al 4,5 por ciento que es el requisito para el pago del beneficio.

