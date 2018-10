Representante de este sector analiza el mandato presidencial. (Foto: Red Uno Bolivia)

Los fabriles de la Central Obrera Departamental celebra el pago del segundo aguinaldo, y pidieron a los empresarios que puedan ser conscientes del trabajo y el aporte que se hace al país. Por su lado el presidente de Federación de Micro y Pequeñas Empresas (Fedemype) asegura que no pagarán el segundo aguinaldo porque el sector no creció al 4,61%, agregó que un buen número de empresas están luchando por subsistir.

“Nuestro crecimiento económico no supera el 1%, es decir no acompaña con los índices de 4.61 que señala el Gobierno, por lo que estamos imposibilitados de cumplir con el pago del doble aguinaldo”, señaló Carlos Vargas, presidente de la Fedemype.

“El pago del doble aguinaldo no coincide con nuestra realidad”, esta no está siendo visualizada por el Gobierno a pesar de las reuniones que se han llevado a cabo con las autoridades. A parte que “la población no consume lo hecho en Bolivia, son antipatriotas”, señalando que esa es la razón por la que este sector no crece.

A su turno, Sócimo Paniagua, secretario general de los Fabriles de la Central Obrera Departamental, explicó que esta disposición no es una novedad, antes había 18 salarios al año. El doble aguinaldo viene a ser una compensación a la pérdida adquisitiva de los sueldos, “por lo tanto se tiene que acatar”, sentenció Paniagua.