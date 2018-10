Hinchas de San Lorenzo le dan espaldarazo a Lampe

La agrupación de seguidores del Ciclón, denominada La Soriano, rechazó los actos racistas en contra del arquero boliviano, que fue presentado en Boca.

El boliviano Carlos Lampe no está solo en Argentina. Hace unas horas la agrupación La Soriano, que está compuesta por socios e hinchas de San Lorenzo de Almagro ha enviado un mensaje rechazando los comentarios racistas y xenófobos en contra del arquero, que el miércoles firmó para Boca Juniors. Su club también lo respaldó, después de publicaciones de seguidores de River Plate.

El grupo de fanáticos del ‘Ciclón’ ha destacado que, con el nuevo club de Lampe, solo rivalizan en el ámbito deportivo y no así en otras escalas. “Con Lampe, contra la xenofobia”, titula la publicación que, solo en un par de horas, ha tenido miles de reacciones tanto en su cuenta de Facebook, como en el Twitter oficial. Además, ya fue reflejada por medios del país de Lionel Messi.

CON LAMPE, CONTRA LA XENOFOBIA

Desde La Soriano, como hinchas y socios de San Lorenzo, repudiamos la xenofobia desatada en redes sociales contra el nuevo arquero de Boca, Carlos Lampe. Con el Xeneize somos rivales, no enemigos. Con el pueblo boliviano, hermanos latinoamericanos pic.twitter.com/PEnU3dWoAs — La Soriano (@lasorianocasla) 11 de octubre de 2018

“Desde La Soriano, como hinchas y socios de San Lorenzo, repudiamos la xenofobia desatada en redes sociales contra el nuevo arquero de Boca, Carlos Lampe. Con el xeneize somos rivales, no enemigos. Con el pueblo boliviano, hermanos latinoamericanos”, dice en texto completo, que fue acompañado por una fotografía del golero cruceño en el que se lo ve con la camiseta de la selección boliviana.

Su club también lo respaldó

Boca Juniors envió unas palabras de apoyo a Lampe y de repudio a los actos que pueden dañar al portero. “Para nosotros la xenofobia nunca es una fiesta. Es un flagelo contra el que luchamos todos los días. Somos la mitad más uno, somos el único grande, somos todos iguales”, posteó la institución xeneize, junto a la captura de una nota de Clarín que dice: “Los hinchas de River se hicieron un festín en las redes sociales por una frase del nuevo arquero de Boca”.

No solo fue su club y La Soriano, también salió en defensa de Lampe el periodista y relator de fútbol Mariano Closs. “Ha hablado un muchacho que realmente es bueno y podrá tener fallas como cualquier futbolista. Me cayó mal porque no se trata de un joven jugador, sino de un pibe que ya está hecho”, dijo refiriéndose a las opiniones vertidas por sus colegas en diferentes medios de comunicación.

Fuente: diez.bo