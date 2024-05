Renovación de magistrados fue frenada con 19 acciones judiciales solo en este año

Yolanda Mamani Cayo.

Legisladores arcistas niegan que las 19 acciones judiciales sean parte de una “maquinación política” del jefe de Estado o de su ministro de Justicia, Iván Lima, no obstante, subrayan que el Legislativo está obligado a cumplir los fallos judiciales y suspender todo el proceso para elegir a las altas autoridades judiciales del país.

En tanto, una Acción Popular fue presentada en abril en la Sala Constitucional Primera de Cobija, Pando, por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigente indígena Yeni Duri Bautista. La mujer no es postulante a las elecciones judiciales, pero en sus argumentos señaló que la Ley 1549 de convocatoria a elecciones judiciales, vulnera los derechos de las mujeres indígenas de su región. En su demanda, citó a la postulante inhabilitada Mineya Lucindo, quien sin embargo aclaró que no promovió esa acción legal.

Es por eso que los vocales Celsa Salazar Rodas Jorge Luis Sotelo Beltrán, de la Sala Constitucional de Cobija, dejaron sin efecto el proceso de preselección, no obstante, desde el Legislativo señalan que no fueron notificados y que, por lo tanto, no tienen conocimiento oficial.