La nacionalización inconclusa de Air BP enfrenta al Gobierno y a Humberto Roca

El ministro Luis Sánchez dijo que el traspaso de acciones de Air BP a YPFB Aviación se frenó por un juicio de AeroSur contra la firma inglesa. Roca asegura que las demandas no afectan a la operación. El empresario dice que son tres juicios en realidad

Iván Paredes / J.C Salinas

Un viejo opositor a Evo Morales ha salido al paso para poner en entredicho la palabra del Gobierno. Humberto Roca, expresidente de AeroSur, sostiene que los tres juicios que instaló la extinta aerolínea a la empresa Air BP no afectan para nada la ‘nacionalización’ de la firma inglesa, mucho menos el traspaso de sus acciones a YPFB Aviación. Empero, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo categórico que una demanda que instaló AeroSur es el motivo para que Bolivia no se haga del total de las acciones de la subsidiaria de British Petroleum, que controlaba la provisión de combustible para aviones en el país.

Roca habló con EL DEBER desde Estados Unidos. El expresidente de AeroSur detalló que la aerolínea instaló tres juicios contra el Estado y Air BP. El empresario no sabe a cuál se refirió el ministro Sánchez.

“No entiendo cómo han hecho la nacionalización. Ahora no sé a cuál de los juicios se refiere (el ministro), porque AeroSur puso tres demandas en contra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y contra Air BP por el excesivo cobro de combustible a precios internacionales; me explico, era el mismo combustible, pero de forma ilegal le aplicaban impuestos sobre el impuesto, y eso triplicaba el precio. Entonces, se iniciaron los juicios para que el Estado y Air BP entreguen el dinero por esos cobros ilegales”, explicó Roca.

El empresario añadió que esa demanda “no sé por dónde podría obstaculizar el proceso” de nacionalización y reiteró que ese dinero, que suma 180 millones de dólares, debería ser pagado por el Estado y Air BP a favor de los extrabajadores de AeroSur.

“Ese juicio fue hace diez años, fue hace mucho tiempo. Es que no sé a qué juicio se refiere (el ministro Sánchez). Las primeras demandas las hicimos bajo todos los procedimientos, reclamamos ante la Superintendencia por el cobro ilegal y abusivo. Ese primer juicio y metimos otros dos más”, destacó Roca.

La versión del Gobierno

El ministro Sánchez señaló que un juicio entablado por la extinta AeroSur contra Air BP estaría impidiendo que Bolivia se haga de las acciones completas de la subsidiaria de British Petroleum que controlaba la provisión de combustible para aviones.

“AeroSur le hizo una denuncia a Air BP, mientras eso no se resuelva no podemos avanzar. Haciendo un porcentaje para tener la totalidad de las acciones de la nacionalización, si 15.500 millones de dólares es el patrimonio de YPFB Corporación y hoy trabajamos sobre $us 5 millones, necesitamos el 0.032% para incorporar las acciones de Air BP a YPFB”, afirmó Sánchez en la ciudad de Santa Cruz.

La autoridad agregó que la incorporación de las acciones de Air BP a YPFB dependerá del tiempo que tarden en solucionar el problema judicial que tiene la multinacional con AeroSur.

British Petroleum controlaba, a través de su subsidiaria Air BP, la provisión de combustible para aviones en Bolivia. El 1 de mayo de 2009 el presidente Evo Morales anunció la nacionalización de esta empresa, que pasaría a control de YPFB, que luego creó su ramal YPFB Aviación.

Pasaron nueve años y cinco meses del anuncio del jefe de Estado y la petrolera británica sigue teniendo en su poder las acciones y YPFB Aviación no ha logrado hacerse con la propiedad de la empresa de la que es titular desde ese decreto presidencial.

La historia del caso

Todo este dilema se conoció debido a que el juez Carlos Martín Camacho desechó un proceso entre Air BP y un funcionario. La autoridad judicial estableció que el trabajador no era funcionario público y que la empresa seguía siendo de orden privado.

En este proceso se conoció que la Sociedad Comercial Air BP se encuentra anotada bajo la matrícula 13786 en FundeEmpresa y que no cursa testimonio alguno de transferencia de acciones. Esta compañía tiene su matrícula de comercio vigente hasta el 31 de mayo de 2019.

Roca recordó que los pagos “indebidos” por el combustible se iniciaron por el año2000 con el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y luego pasó a AeroSur. El empresario destacó que había dos dólares y diez centavos de sobre cobro. “Eran impuestos sobre los impuestos y eso estaba prohibido por el Código Tributario. Y aún, para los vuelos internacionales no debería haber ese pago, pero aun así lo hacían. Pero también lo hacían en las rutas nacionales, eso ya era un recontra abuso. Ese juicio lo ganamos rapidito”, manifestó.

Sobre el tema, el diputado opositor Tomás Monasterio indicó que el caso de Air BP no es el único que “por lo menos” existen dos situaciones similares con empresas nacionalizadas. “Continuaremos con el proceso de investigación porque ya es el colmo que el Gobierno mienta a la población con la falsa nacionalización”, acusó.

El juicio contra Air BP sigue su curso, aunque Roca dijo que lo abandonó cuando salió del país rumbo a Estados Unidos.

Fuente: eldeber.com.bo