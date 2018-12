Mutación del otoño al invierno

Mauricio Aira

No obstante los muchos años de contemplar el cambio de la naturaleza, no deja de sorprendernos por esta mutación maravillosa. Ahora mismo frente a la tangente de mi computadora personal, miro la hora 8.59 en el visor y por la ventana todavía no se ha hecho la luz, amanece tenua y lentamente, hace dos días que cae la nieve cubriéndolo todo de blanco, aunque la maquinaria de las Comunas sale a limpiar de nieve la carretera y echarle sal para derretirla y permitir una circulación sin problemas. También los andares al interior de los barrios son prolijamente limpiados desde el portal mismo de la casa que habitas, porque si te sucede una caída atribuible a la nieve, el Seguro tiene que pagarte eventuales daños y ésto se previene con la limpieza sin dejar libre ningún escollo de tu recorrido. Los árboles casi no tienen verde, este desapareció para mostrar los raquíticos tallos que en cuestión de semanas recibirán la luz, pero no el calor, mientras la tierra en su interior se reviste de energía para reverdecer.

Imposible no pensar en el frío, aunque las 4 estaciones son bien marcadas. La Corriente del Golfo confiere a Suena un clima “templado especialmente en Gotland, Svealand y Norrland océanico, húmedo y boreal en una misma región. Los meses que siguen a partir de hoy hasta finales de marzo tendrán un promedio de 6 horas de sol, ni la lluvia ni la nieve persisten como en otras zonas, cuando el uso de ropa gruesa es imperativo, curiosamente la vida se reanima, lo que distingue a los suecos que con el frío exterior estudian, trabajan, producen a mayor intensidad, la vida cultural se intensifica

Los deportes como el esquí aumentan con la oscuridad del día. Tendremos temperaturas promedio de 3 grados centígrados lo que facilita la vida sedentaria y las veladas familiares son más íntimas e intensas especialmente en el período navideño.

Inevitable comparar esta mutación con “la clima de la llajta” y los 18, 20 y más grados hacen llevadera la vida en mangas de camisa y disfrutando de los frutos propios de la temporada, sin embargo de la multiplicación de problemas de salud y la irritación de ojos, oídos, nariz y garganta cuando los otorrinolaringólogos cosechan por la visita de sus pacientes consuetudinarios.

Con la nieve y el invierno se ameritan la reflexión y el pensamiento en la Patria lejana, cuyos padecimientos no disminuyen sino que aumentan, desde los más frecuentes accidentes de tránsito y hechos de sangre hasta la inquietud política promovidas de las alturas del poder.