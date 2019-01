En Santa Cruz no hay inscripción al nuevo Seguro Único de Salud

El registro de los beneficiarios se inicia este miércoles, según informó el Ministerio de Salud. Sin embargo, en los centros de primer nivel de la capital cruceña no han recibido ninguna instrucción al respecto.



Este miércoles inició el proceso de inscripción al Sistema Único de Salud (SUS); y según Adolfo Zárate, vocero nacional del Ministerio de Salud, la actividad se está llevando a cabo con éxito. Sin embargo la realidad es otra en Santa Cruz.

EL DEBER hizo un recorrido esta mañana por cuatro centros de salud de primer nivel y en ninguno sus respectivos directores confirmaron la actividad, pues aseguran no haber recibido instructiva alguna, tampoco fueron capacitados para hacer la inscripción y no cuentan con un sistema en línea para registrar las inscripciones.

En los centros de salud de Lazareto, Hamacas, El Pajonal y Elvira Wunderlich los pacientes estaban esperando su turno en las consultas, pero ninguno sabía del SUS, tampoco solicitó información y mucho menos pidió ser uno de los 5,8 millones de personas que el Gobierno estima que serán inscritos y cubiertos por el seguro.

Las inscripciones no solo se harán en enero y febrero, como se anunció inicialmente. Según Zárate se harán de forma indefinida. También adelantó que están en la última etapa de construcción de la ley que va avalará todo el proceso de atención al paciente. Hasta ahora se sabe que el SUS no cubrirá todas las patologías, pero no se ha mencionado cuáles sí. Hasta la fecha sólo se ha confirmado que cubrirá las más recurrentes y caras como cáncer y servicios de hemodiálisis.

Paro de médicos



El Colegio Médico ha convocado a un paro nacional para el jueves y viernes en rechazo a la implementación del SUS. Aseguran que no hay las condiciones de infraestructura, equipamiento y de recursos humanos que posibiliten que esta iniciativa sea sostenible en el tiempo.

EL DEBER / Gina Justiniano

