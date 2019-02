El MAS expulsa a concejales retenidos por 3 días en Vinto

La Dirección Departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) decidió ayer en un cabildo apoyar el pedido de renuncia irrevocable de los cuatro concejales titulares en Vinto: Elizabeth Ancalle, Martha Choque, Hugo Cáceres y Joaquín Vegamonte.

“Se mantiene el estado de emergencia hasta que se cumpla con la alternancia (…) No puede ser que cuatro personas estén encima de los 60 mil habitantes que tiene el municipio”, dijo el presidente del MAS en Cochabamba, Grover García, quien participó del segundo cabildo; el primero fue el 21 de febrero.

La concentración se desarrolló con la asistencia de pobladores de Llave Grande, vecinos de zona sur, comerciantes y transportistas.

La resolución contempla tres puntos, entre ellos la expulsión de los cuatro concejales del MAS . Asimismo, evaluar la actuación de la asambleísta departamental María Patzi. También se acordó que los suplentes asumieran de inmediato sus cargos. “Los concejales suplentes posesionados en el cabildo deben sesionar a partir de la fecha”, señala el voto resolutivo.

Lucía Estrada, Félix Bedoya, Zacarías Fuentes y Julieta Montaño fueron presentados en el cabildo en la plaza principal para asumir el curul de los titulares, quienes la pasada semana fueron retenidos durante tres días en el Concejo Municipal.

Minutos antes del cabildo, los dirigentes del MAS reprocharon la intervención de la asambleísta de oposición Lizeth Beramendi (Único) en el conflicto de la pasada semana, cuando los titulares fueron retenidos.

En medio del conflicto, transcendió que con el ingreso de los suplentes se busca concretar la transferencia del hospital Esperanza y entrega de tierras fiscales en Combuyo.

TITULARES PIDEN PRESENCIA POLICIAL

La concejala titular Martha Choque (MAS) informó que solicitaron al Comando Regional de la Policía de Quillacollo garantías para retornar a trabajar.

“El coordinador de la Alcaldía ha convocado a la movilización a diferentes sectores. Les dijo que llegarían ministros para hablar de sus obras”, denunció.

Choque sostuvo además a nombre de sus tres colegas que asistirán hoy a la sesión que convocó el presidente del Concejo Municipal, Teófilo Huaranga, y ratificó que no renunciarán. La sesión extraordinaria de ayer no pudo concretarse por falta de quórum. Sólo cuatro concejales de los nueve acudieron. Por cuarto día no hubo atención en la Alcaldía.