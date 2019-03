DAÑO A COTAS SUPERA ES DE $us. 10.000.000 Y NO COMO SE DIJO DE $us. 7.000.000

De acuerdo a una carta de fecha 10 de enero que envió el entonces director de marketing de COTAS, Hubert Gil, al Gerente de la cooperativa, Saúl Antelo, el DAÑO económico inferido a COTAS asciende a $us. 10.000.000 y no a los $us.7.000.0000 como inicialmente se informó a los socios.





Fuente: Detrás de la Verdad