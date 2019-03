El consultor financiero internacional, Jaime Dunn dijo que la Gestora Pública de Seguridad Social de Bolivia fracasó en el desarrollo de su sistema y el Gobierno de Evo Morales debe reconocerlo.

Jaime Dunn, consultor financiero internacional. Foto archivo CBH

La Paz, 22 marzo (ANF).- La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo fracasó en su intento por desarrollar su propio sistema informático que compatibilice a las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), afirmó el consultor financiero internacional, Jaime Dunn. Consideró que las salidas al actual problema son más simples que dar un nuevo plazo tan contundente de 30 meses.

“La Gestora ha tratado de desarrollar su propio sistema, que absorba a ambas AFP, y claramente ha fracasado y debe reconocer que las empresas panameñas las que estaban trabajando han fracasado, el avance ha sido insignificante y se han encontrado con la dura realidad de que se les advirtió hace muchos años”, afirmó Dunn a ANF.

En análisis del experto, lo que llama la atención es la nueva ampliación para el arranque de la Gestora, “insistiendo sobre algo que ya fallado y no ha funcionado”.

El experto dijo que la solución al estancamiento de la Gestora no es cuestión de tiempo, pues se debe considerar que mientras AFP Futuro compró su sistema informático, Previsión desarrollado su propio sistema por lo que ambos no hablan el mismo idioma.

“La salida puede ser más fácil; hay dos salidas que pueden hacer casi de inmediato: una es comprar el sistema a las dos AFP y no deben desarrollar nada, ni transferir nada y la segunda alternativa es que la Gestora podría subcontratar el servicio de administración a las dos AFP; Previsión y Futuro”, dijo.

Dunn explicó que no se trata de absorber la administración de las dos AFP, sino de sub contratar su servicio “porque lo que quiere el Gobierno no es tanto ser propietario de los patrimonios de los dos fondos, sino que hagan las inversiones bajo los lineamientos del Gobierno y la Constitución, pero lo peor es que den 30 meses más de plazo a algo que ya se sabe que ha fracasado”.

El consultor internacional consideró insignificante el avance de la Gestora en su intención de tener el control absoluto de la información y el sistema informático de las dos AFP.

Según el Gobierno, de los 83 productos de software comprometidos por Sysde, solo 28 productos fueron entregados a satisfacción, mientras que el avance en la compatibilización normativa solo fue del 8%, en tanto que la migración de datos tuvo un avance del 90%.

“Como hay temas técnicos y legales de por medio creo que poner una fecha tan contundente como 30 meses con un decreto, terminará en el plazo y seguiremos hablando de lo mismo”, señaló.

El Gobierno precisó que de los 83 productos de software comprometidos por Sysde, solo 28 productos fueron entregados a satisfacción y faltan por entregar 55 productos que tienen que ver con el sistema de gestión y no solo con base de datos.

También explicó que sólo hubo un avance del 8% en las adecuaciones normativas que deben ser 890. “Es el mayor problema que tenemos con esta empresa, la adecuación a la normativa, y la migración de datos alcanzó a más del 90%; es decir, ha hecho tres pruebas para ver si se estaba migrando correctamente y hay una satisfacción del 90% de los datos”, explicó.

“Baja rentabilidad no es culpa de las AFP”

En cuanto a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Arce quien calificó de ineficiente la gestión de las AFP y les atribuyó la baja rentabilidad de los fondos de pensiones, el experto en finanzas dijo que tampoco es así pues las administradoras

“Lo que han hecho es invertir en valores de oferta pública y en Bolivia hay tres temas fundamentales: el nivel de riesgo, donde el mismo Gobierno exige que las AFP no asuman riesgos, que sean prudentes -entre otras palabras ganen dinero sin ser inversionistas”, explicó.

Dijo que el Gobierno en lugar de haber generado condiciones para que las AFP inviertan, creó los depósitos a plazo fijo (dpf). “Cualquier financista sabe que la única manera de incrementar la rentabilidad es incrementando los riesgos de manera profesional y no les dejan hacer eso a las AFP”, aseguró.

El otro limitante para que la rentabilidad no aumente en las AFP –dijo Dunn- es la imposibilidad de invertir en el exterior pues hasta la fecha no hay reglamentos para que eso suceda.

“En Bolivia tenemos una bolsa muy poco desarrollada y por eso se debe abrir la posibilidad de que los Fondos de Pensiones inviertan en el exterior y busquen rendimientos mayores, hay empresas que con el mismo riesgo que tiene Bolivia rinden tres a cuatro veces más que en el país”, apuntó.

El nuevo plazo para el arranque de la Gestora según el especialista, genera incertidumbre muy grande porque se puede entender que las AFP tienen responsabilidades más allá de un administrador.

“Si no hay inversión y le va mal, se cree que la AFP tiene responsabilidad directa, y eso hace que asuman menos riesgo y adicionalmente les quieren condenar a depositar plata en el banco y comprar bonos al Tesoro (…). Como ambos instrumentos han bajado sus tasas de interés ha empezado a repercutir en el rendimiento de los fondos”, indicó.

Dijo que en Bolivia las utilidades de las AFP oscilan entre 2 a 3%, mientras que en países vecinos con el mismo nivel de riesgo, su rendimiento llega a 9 y 10%.

“Cuando se propuso esta forma de nacionalizar la administración de las AFP los expertos habíamos advertido que no iba a ser una cosa fácil, con un decreto no se logra hacer esa transferencia; se nacionaliza, se absorbe y ya, porque sabemos cómo funciona esta industria”, aseguró.