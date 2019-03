Inédito: colectan carteras con artículos de higiene para las mamás del Oncológico

Hay madres de pacientes que llegan del campo y las provincias que duermen en el hospital, donde también lavan su ropa, comen una vez al día y se bañan. La Legión Cruceña de Combate al Cáncer ideó una campaña para entregar carteras el 27 de mayo

Gina Justiniano

Yaneth Andrade (32) llegó con su hija de siete años con leucemia linfoblástica hasta el Oncológico. La pequeña Anabel Baltazar y su madre dejaron su cuartito en Bulo Bulo, al padre y a los cuatro hermanitos. Hace mes y medio que se mudaron a Santa Cruz, según las etapas del tratamiento (a veces ambulatorio y a veces requiere internación) viven en un albergue o en el hospital. Ahora mismo están en el Oncológico, por lo que mientras la niña es atendida la madre se baña, hace sus necesidades y lava su ropa ahí. Yaneth y las demás madres comen una vez al día, no desayunan ni cenan, aprovechan que al mediodía una señora lleva comida pagada por una doctora solidaria para meter algo en el estómago.

Otra mamá, Carmen Villagómez, cuenta que cuando su hija estuvo internada esperaba a su esposo al final de la tarde, cuando salía del trabajo, para salir a comer. “Llegaba a eso de las 16:00, entonces aprovechaba para comer, y era tres en uno, esa comida hacía de desayuno, almuerzo y cena. Y para ir al baño esperaba que aparezca una enfermera para ir a carrera”, explica Carmen.

“Entre nosotras nos ayudamos, lo que no tiene una se lo presta la otra, así nos damos la mano”, cuenta Yaneth, que no puede ocultar la preocupación por sus otros cuatro hijos, el menor de un año y dos meses, que dejó en Cochabamba.

“Estoy aquí y me duele dejarlos, pero ¿qué puedo hacer? Tampoco puedo abandonar a mi hija que me necesita más ahora”.

Campaña de carteras

En Santa Cruz hay casas de acogida como Fundesis, Esperanza de Vida y Cardenal Julio Terrazas, pero muchos familiares o pacientes rehúsan ir a descansar hasta allá porque tienen miedo de perder su puesto en la fila. “No quieren ir por hacer su cola para el turno y prefieren quedarse ahí, echados en las bancas y sin un pan o una fruta. Si encuentran ficha ya se van al albergue, ahí se les da un desayuno, almuerzo y cena”, explica Miolette Cerezo de la Legión Cruceña de Combate al Cáncer, que mantiene el albergue Cardenal Julio Terrazas (que es de la Iglesia) en la calle Madrejón No. 172, entre Radial 19 y Piraí.

Por eso Miolette tuvo una idea, lanzar una campaña para donar una cartera con artículos de primera necesidad para las mujeres que enfrentan el cáncer o que tienen hijos en plena batalla. “Estamos pidiendo una cartera con enseres de higiene básicos. Si bien en el Oncológico falta todo como infraestructura, alimentación, ropa de cama y medicamentos también falta lo esencial para las madres que llegan con sus niños enfermos desde el campo y las provincias. En los baños no siempre hay papel higiénico, hay mujeres que no tienen ni peine para peinarse. A veces uno ve lo general, pero no repara en lo básico y es en eso en lo que vamos a trabajar”, dice Miolette.

Se pensó en carteras porque las van a poder llevar a todas partes, “ellas no necesitan lápiz labial, ni perfume, si les regalan maravilloso, pero básicamente necesitan papel higiénico, jabón, pasta dental, cepillo de dientes, peine y una toallita para que tengan a mano el tiempo que estén en el hospital, que puede ser un mes, una semana, no sabemos”, concluye Miolette que está con mente positiva porque ya ha recibido varias llamadas de gente que se está organizando en sus condominios y promociones de colegio que van a juntar carteras para aportar a la campaña que tiene como meta entregar lo recaudado este 27 de mayo, Día de la madre.

Los interesados en aportar con su cartera llena o vacía pueden llamar al 75003731.

MINISTERIO ENTREGÓ MEDICAMENTOSEl Ministerio de Salud entregó medicamentos por el monto de Bs 168.750 para el tratamiento de cáncer infantil. La responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer, Sdenka Mauri, precisó que son 12 tipos de quimioterápicos dotados, entre los que están Asparaginasa, Cisplatino, Filgrastim, Leucovorina, Mercaptopurina, Mesna, Ondansetron, Vincristina, Metotrexato de 50 y 500 mg., Doxorrubicina y otros.

A su turno la directora del Oncológico Martha Arrien manifestó que la ayuda “venga de donde venga es bienvenida”. Y aprovechando la oportunidad pidió que el Ministerio de Salud ayude a ‘desaduanizar’ los remedios que manda como donación de Afanic España. A su vez, la Asociación de Padres pidió que de una vez el Gobierno se haga cargo de los enfermos del cáncer “para no estar mendigando quimioterapias”.

