Gobierno endurece postura tras el desbloqueo y anuncia el uso de mecanismos constitucionales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El desbloqueo de la pasada jornada para liberar comunidades de la zona Sur de La Paz. Foto: Erbol

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Gobierno reitera que “todo tiene un límite” ante los conflictos que golpean a la población. Ministro Justiniano destaca «nuevo sistema» contra bloqueos y denuncia financiamiento «oscuro» del Chapare. Gobierno agradece el respaldo del “Escudo de las Américas” y reafirma su decisión de hacer frente a cualquier intento de desestabilización. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Gobierno reitera que “todo tiene un límite” ante los conflictos que golpean a la población

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El Gobierno del presidente Rodrigo Paz apostará por el diálogo para resolver los conflictos que mantienen el bloqueo, pero advierte que todo tiene un límite y se recurrirá a las prerrogativas que se enmarcan en la Constitución, como un estado de excepción que es reglamentado por ley en el Legislativo, aseguró el portavoz presidencial, José Luis Gálvez. De hecho, este viernes un sorpresivo operativo policial-militar logró consolidar un corredor de aprovisionamiento de alimentos entre La Paz y Río Abajo, al cumplirse 36 días de un bloqueo de carreteras que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que golpea con mayor fuerza a El Alto y La Paz. “Está dado el cuadro y hoy ya empezamos a actuar en el marco de la Constitución, reitero, pero, además, de ser necesario, se aplicarán las medidas que la Constitución prevé a través de un decreto y luego estarán refrendadas por la Asamblea Legislativa”, explicó.

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Ministro Justiniano destaca «nuevo sistema» contra bloqueos y denuncia financiamiento «oscuro» del Chapare

El corredor humanitario que consolidó una ruta de aprovisionamiento de alimentos entre La Paz y Río Abajo —con participación de la Policía y las Fuerzas Armadas— forma parte de “un nuevo sistema” de trabajo ante los conflictos que permitirá resolverlos “muy prontamente”, aseguró el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. También advirtió que el conflicto que exige la dimisión del presidente Rodrigo Paz tiene el fin de “configurar una especie de escudo” de protección para Evo Morales ante el juicio en su contra. Además, señaló que “cada vez hay señales más fuertes en el sentido de que hay un patrocinio a diferentes dirigentes de parte de dineros oscuros que vienen del Chapare”. Un operativo policial-militar realizado la madrugada de este lunes logró abrir y consolidar una ruta de aprovisionamiento de alimentos para La Paz y El Alto, dos ciudades golpeadas por el bloqueo de caminos.

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Gobierno agradece el respaldo del “Escudo de las Américas” y reafirma su decisión de hacer frente a cualquier intento de desestabilización

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz agradeció el respaldo y la solidaridad de los países miembros del “Escudo de las Américas”, y reafirmó que su administración continuará trabajando “con serenidad y firmeza” para enfrentar la conflictividad que exige su dimisión, restablecer el orden y garantizar el abastecimiento de la población ante cualquier intento de desestabilización. “Bolivia agradece las expresiones de respaldo y solidaridad de los países miembros del «Escudo de las Américas», que reafirman el valor irrenunciable de la democracia, el respeto al orden constitucional y la defensa de la estabilidad institucional en nuestra región”, se lee en un comunicado oficial. A través de un pronunciamiento público, el grupo del “Escudo de las Américas” apoyó a Paz y afirmó que los “grupos desestabilizadores” no pueden sustituir la decisión de la mayoría de los bolivianos en elecciones.

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Ministro Espinoza critica dichos de Evo Morales y le manda una advertencia: “En algún momento vas preso”

En duros términos y en medio de la alta conflictividad que golpea a Bolivia, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se refirió al expresidente Evo Morales y aseguró que el Gobierno está tratando de “liberar al país” del “único nefasto”, y advirtió que será detenido e irá a la cárcel. “No se ‘persigue’ al indígena, ni se estigmatiza al Chapare. Al contrario, estamos tratando de liberar al país del único nefasto que es capaz de someter a Bolivia a un bloqueo inhumano y que usa de escalera a indígenas y trabajadores para protegerse y así evitar rendir cuentas a la justicia”, cuestionó en respuesta a un post en X de Morales. Desde su autoexilio en el Chapare, el también dirigente cocalero denunció el corte del servicio de telecomunicaciones y atribuyó el hecho a un acto premeditado que tiene el “afán de perseguir y castigar al movimiento indígena y campesino; el gobierno no mide las consecuencias de sus actos”.

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Diputada denuncia que evistas amenazaron con quemar las casas de los que aprueben la ley de excepción

La diputada de Alianza Libre Lissa Claros denunció la noche de este viernes que grupos afines al evismo amenazaron a sus colegas con quemar sus casas en caso de que aprueben la ley de reglamentación de estados de excepción que debatirán este sábado. «Hemos recibido llamadas de muchos colegas que viven en provincia, donde dirigentes afines al evismo están mandando a marcar las casas, amenazando que si aprueban esta ley de excepción van a ir a quemar sus domicilios, no se puede permitir este tipo de amenazas, tergiversando y mintiendo a la población boliviana», señaló la legisladora. La Cámara de Diputados sesionará la tarde del sábado (6) para tratar la ley que regula los estados de excepción, en un contexto de 36 días de bloqueo nacional de caminos que tienen cercados los departamentos de La Paz y Cochabamba por grupos que buscan derrocar al Gobierno.

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Lara declara su “lealtad con el pueblo”, justifica el incumplimiento de ofertas y rechaza avanzar en un estado de excepción

El vicepresidente Edmand Lara difundió la noche de este viernes un comunicado en el que declara su “lealtad con el pueblo boliviano” y expresa su rechazo a un eventual estado de excepción frente a los bloqueos que dejan sin alimentos, combustible e insumos médicos a la población. “Mi lealtad está con el pueblo boliviano, con su dignidad, sus derechos y sus esperanzas”, se lee en la nota, en la que también lamenta que, “en un momento tan delicado para el país, se pretenda avanzar por el camino de un estado de excepción y la represión como respuesta a las demandas de la población”. En la Cámara de Senadores ya se aprobó la ley de estados de excepción con un enfoque de “acción humanitaria”, mientras que este sábado se prevé su aprobación en Diputados. Una vez aprobada en ambas instancias, la norma será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

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«Estamos firmes en la lucha»: líder de los campesinos Túpac Katari niega acercamientos para dialogar

El dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, participó de un cabildo que se realizó en el distrito 7 de la ciudad de El Alto donde reiteró que su sector se mantiene en las protestas cuya principal demanda es la renuncia del presidente y “desmintió” acercamientos para dialogar. “Los dirigentes somos portavoces de la voz de todos los pueblos y de cada persona. Por hablar, llevar la voz de nuestro pueblo, nos están amedrentando, nos quieren encarcelar, nos quieren callar. Pero estamos firmes en esta lucha y la vamos a seguir”, aseguró el dirigente durante un cabildo. Salazar agregó que “hay muchos comentarios tratando de dividir esta movilización”, refiriéndose a un presunto acercamiento entre dirigentes de la Federación Túpac Katari con el Gobierno. “Por eso he venido a dar la cara (…), en lo cual, desmentimos, nosotros estamos en pie de lucha”, afirmó Salazar.

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Analista advierte que la recuperación económica tras los bloqueos tomará meses y no será inmediata

La reapertura de carreteras y el restablecimiento gradual de la circulación representan una señal positiva para la economía boliviana, pero los efectos de más de 35 días de bloqueos seguirán sintiéndose durante varios meses, según advirtió el analista económico Jaime Bravo, a propósito de las movilizaciones que afectan a siete departamentos del país y que dejaron millonarias pérdidas. Bravo explicó en Bolivia TV que el levantamiento de los bloqueos no implica una recuperación automática de la actividad económica, debido a los daños acumulados en las cadenas productivas, de transporte y abastecimiento. “No se trata de que se suspende el bloqueo hoy y mañana todo vuelva a la normalidad. Así no funciona la economía”, afirmó. El economista señaló que uno de los sectores más golpeados fue el logístico, debido a que numerosas carreteras no solo fueron bloqueadas, sino también dañadas.

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Dictan sentencia a 15 bloqueadores en Tarata por daños a la infraestructura vial

Este viernes, el juez dictó sentencia a 15 personas que fueron aprehendidas durante los operativos de desbloqueo en el cruce de Tarata, en el Valle Alto de Cochabamba. Debido a que las sentencias son entre dos y tres años, los sentenciados no irán a la cárcel. Luego de tres horas de audiencia, el juez determinó dictar sentencia contra los acusados por los daños ocasionados en la infraestructura vial durante las movilizaciones registradas el pasado miércoles. De acuerdo con la resolución judicial, nueve de los involucrados fueron sentenciados a tres años de privación de libertad, mientras que los otros seis recibieron una condena de dos años. Entre los procesados se encuentran cinco mujeres y 10 varones que fueron arrestados durante la intervención policial en las rutas y el municipio de Tarata. la sentencia fue emitida por el daño ocasionado en la plataforma y la capa asfáltica de la vía principal del Valle Alto.

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Fejuve El Alto Sur declara pausa humanitaria y se suma al pedido de diálogo

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) El Alto Sur, a través de una resolución emitida en Ampliado de Emergencia del Distrito 8, determinó por unanimidad declarar una pausa solidaria humanitaria, con el objetivo de facilitar el ingreso de oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos, combustible y otros insumos esenciales destinados a la población más vulnerable. La decisión surgió luego de un análisis conjunto realizado con dirigentes vecinales, representantes de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, representantes de iglesias y familiares de personas que se encuentran internadas en hospitales y unidades de terapia intensiva, quienes expresaron su preocupación por las dificultades en el acceso a suministros vitales para la atención médica y el abastecimiento de las familias. Asimismo, la resolución establece la apertura de un corredor humanitario.

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Llegó el primer avión de Tampa Cargo a Bolivia y abre una nueva ruta para el transporte internacional de carga

Bolivia recibió este viernes al primer avión de Tampa Cargo, aerolínea especializada en transporte de mercancías perteneciente al grupo Avianca, que inició de forma oficial sus operaciones en el país con la llegada de una aeronave Airbus A330-200F al Aeropuerto Internacional de Viru Viru. La incorporación de la compañía marca un nuevo paso en la estrategia de apertura aérea impulsada por el Gobierno para fortalecer la conectividad logística, el comercio exterior y el movimiento internacional de carga. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que la llegada de Tampa Cargo fue posible gracias a la activación de la séptima libertad del aire, un mecanismo que permite a las aerolíneas operar entre dos países extranjeros sin necesidad de conectar con su país de origen. La nueva operación contará inicialmente con un vuelo semanal todos los viernes, con capacidad para transportar hasta 60 toneladas de carga.

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