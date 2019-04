Duelo de altura, Blooming visita a Bolívar

La Paz. La academia cruceña tendrá variantes obligadas en el onceno. Los paceños quieren los tres puntos para superar a Nacional Potosí.





Ref. Fotografia: Electrizante. El partido marcará el panorama de cuál de los dos tendrán más opciones de alzar el título.

Blooming tendrá un difícil compromiso esta noche cuando visite a Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz a partir de las 20:00. Ambos planteles son escolta del líder Nacional Potosí, por lo que buscarán desde el inicio marcar diferencia. Los cruceños tendrán varios cambios en su onceno debido a las diferentes lesiones que aquejan algunos jugadores. Mientras que los paceños presentarán un equipo ofensivo para asegurar el compromiso desde del inicio.

Bajas obligadas. El pasado encuentro ante Guabirá, ocasionó un dolor de cabeza en la enfermería de Blooming, Leonardo Vaca, Roberto Fernández y Jesús Sagredo, terminaron golpeados, este último de mayor gravedad, por lo que su presencia está descartada, el técnico Erwin Sánchez analizará hasta último momento con el cuerpo médico si contará con los dos primeros. En contrapartida, el brasileño Rafinha, volverá al equipo titular luego de cumplir un partido de suspensión por haber acumulado su quinta tarjeta amarilla.

Con algunas dudas. Para el partido, César Vigevani, director técnico de Bolívar, tiene algunas dudas para armar el once inicial, una de ellas es la de Juan Miguel Callejón, el jugador no entrenó con normalidad debido a una fatiga muscular que no le permitió entrenar a la par de sus compañeros, por el momento no se descarta que el jugador esté ausente, pero el cuerpo técnico esperará el informe de los galenos antes de tomar alguna determinación. Los paceños enfrentarán este compromiso después de haber sumado tres puntos de oro ante Nacional Potosí, elenco al que sorprendió en su escenario.

La última vez que ambos se enfrentaron en el Hernando Siles, fue el 19 de agosto del pasado año, Bolívar ganó 3-0.

11 Victorias

Son los que suman Blooming y Bolívar en el torneo Apertura.

Luis Lijerón Núñez eldia@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo