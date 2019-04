Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el lunes 08 de abril de 2019?

Conoce lo que te depara el tarot en el horóscopo gratis de Josie Diez Canseco, del día de hoy, lunes 08 de abril.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Los malos entendidos sentimentales se agravarán por tu empeño en recordar problemas pasados, hoy tu pareja te dará un tiempo para que tomes una decisión, estar solo te ayudará a valorar el amor y olvidar viejos rencores. Número de éxito, 22.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tu relación de pareja no se encamina hacia la meta que te has trazado, ten paciencia y no presiones, hoy notarás algunos cambios y vendrán muchos más que te llevarán hacia la estabilidad. Número de éxito, 3.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Tu pareja ha cambiado mucho y te sientes desorientado, no imagines razones que sólo te hacen sufrir, pregunta y aclara tus dudas, la explicación es más sencilla de la que imaginas y te tranquilizará. Número de éxito, 14.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Después de muchos desacuerdos la armonía vuelve a tu vida sentimental, hoy tu pareja te dará una noticia maravillosa que traerá estabilidad a tu relación. Número de éxito, 10.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Tu situación sentimental no mejorará hasta que no reconozcas tus errores, una disculpa bastará para que el ser amado perdone y olvide, y vuelvas a ser el centro de su atención. Número de éxito, 1.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Te reencontrarás con alguien a quien hacía tiempo que no veías, los sentimientos resurgirán con fuerza y no harás nada por evitarlo, ese encuentro traerá estabilidad a tu vida afectiva. Número de éxito, 5.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Las dudas se han aclarado y la ilusión vuelve a tu corazón, a partir de hoy te esforzarás por mantener esa felicidad demostrándole confianza a tu pareja. Número de éxito, 17.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Tu relación está atravesando por momentos difíciles, toma las cosas con calma, poco a poco recuperarás la tranquilidad y a través del diálogo solucionarán sus diferencias. Número de éxito, 4.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Después de analizar tus sentimientos tendrás claro lo que quieres para tu vida afectiva, hoy le darás una oportunidad a la persona que te ha demostrado su amor de muchas maneras. Número de éxito, 9.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Alguien de tu entorno más cercano te demostrará que es más que amistad lo que siente por ti, hoy descubrirás que el amor siempre estuvo a tu lado y no te dabas cuenta. Número de éxito, 16.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Día de nuevas amistades y tentaciones, alguien que conocerás despertará emociones inquietantes en ti, evita situaciones peligrosas, porque perderías tu relación estable por algo pasajero en tu vida.. Número de éxito, 21.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Ya están claras tus ideas y lo que quieres lograr en el amor, hoy retomarás los planes que tenías para consolidar tu relación y que habían quedado de lado por las dudas que tenías. Número de éxito, 8.

Fuente: whatthegirl.com