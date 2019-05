Jhasmany usa chaleco antibalas y Policía dice que es protocolo

Inspeccionaron la casa del abogado del diablo en Cochabamba. El demandado señaló que usa esa indumentaria debido a que recibió amenazas de reos de El Abra. La Fiscalía cuestionó que la Policía Boliviana no haya informado esa situación.

JHASMANY T.L., EL ACUSADO DE LIDERAR UN CONSORCIO DE JUECES, FISCALES Y POLICÍAS.

Jhasmany T.L. conocido como el abogado del diablo, llegó ayer con un chaleco antibalas a la inspección que se realizó en su casa, donde funcionaba el bufete Leclere y Asociados, en la zona norte. La verificación se realizó en el marco de las investigaciones por el caso de consorcio de jueces, fiscales, policias y abogados.

Jhasmany señaló que la Policía “lo cuida” y le dio la indumentaria porque recibió amenazas de reos en la cárcel de El Abra. “Dentro el penal me dicen cuidate porque están molestos. No sé cómo tomarlo”. Al respecto, la fiscal asignada al caso, Faridy Arnez, dijo que el Ministerio Público desconoce las supuestas advertencias que hubiese recibido dentro el recinto penitenciario. Asimismo, apuntó que no recibieron informe de la Policía sobre los posibles riesgos a la integridad del acusado. “Entiendo que (Jhasmany) estaría usando un chaleco antibalas por presuntas amenazas, sin embargo, quién le ha proporcionado, tendría que ser la Policía, pero no hemos recibido ningún informe y no se puso en conocimiento del Ministerio Público”.

Sobre el uso del chaleco antibalas, el subcomandate de la Policía, Juan Carlos Espinoza, manifestó que los efectivos recurren a medidas de seguridad si fuese necesario. “(El acusado) está bajo responsabilidad de la Policía. Se cuida su integridad física. En el traslado de la cárcel hacia declaraciones, audiencias u otros actuados se debe buscar mecanismos de protección como el uso del chaleco antibalas o las manillas”.

Apuntó que esa decisión es parte de los protocolos que establece el procedimiento de seguridad.

Jhasmany manifestó que pedirá al Ministerio Público garantías para que protejan, principalmente, a su familia. “Hay personas que están molestas por las declaraciones que hice”.

Acotó que será internado en una clínica el viernes y posiblemente le amputen la pierna. “En la cárcel de Chonchocoro hice varias solicitudes para que me permitan hacerme revisar, pero me negaban diciendo que era uno de máxima seguridad”.

El demandado señaló que respaldará su declaración en la que implica a jueces y vocales como partícipes del consorcio. No pudo dar más detalles porque aún está vigente la reserva de ese proceso.

Se conoce que los fiscales realizarán hoy la apertura de CPU y memorias, medios que fueron secuestrados en allanamientos a la casa de Jhasmany T.L., en el caso de consorcio.

Fuente: Opinión