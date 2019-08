Buen día!!! Aviso que la operación fue un éxito, el proceso de recuperación es un asunto de paciencia y disciplina … pero no es nada de otro mundo.

Buena noticia para los que me quieren, para los que no me quieren, se joden, porque hay Valverde para rato y les voy a seguir molestando

Gracias al Dr Juan E Nishizawa y su maravilloso equipo !!!



Fuente: Carlos Valverde Bravo



