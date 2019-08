De séptimo para abajo; la realidad de los cruceños

Oriente, Blooming, Royal Pari, Sport Boys, Destroyers y Guabirá no hacen pie en el Clausura tras perder no solo en la altura, sino jugando de local. Encima, el descenso asedia a cuatro de los equipos de Santa Cruz

El momento golpea y pese a que los clubes de Santa Cruz son seis de 14 en total, ninguno hace pie y sus malas campañas se reflejan en las posiciones donde están ubicados desde la séptima posición para abajo. Encima, Destroyers (27 puntos) es último en la tabla general y si no reacciona puede descender. ¿Quiénes fallan? Las miradas van a dirigentes, cuerpos técnicos y jugadores.

En el Clausura, Oriente es séptimo (9) y Blooming (9), octavo. Los dos no solo han sido doblegados fuera de casa, sino en el mismo Tahuichi porque Bolívar hace dos fechas le volcó el marcador a la academia (2-3) y Oriente no pudo el pasado domingo ante The Strongest (1-2), que le ganó bien. Golpes directo al mentón.

“Bolívar y The Strongest nos sacaron diferencia porque planificaron mejor sus planteles y los sostuvieron; a ellos ahora se les sumó Wilster y San José, pese a sus problemas. El desafío nuestro es alcanzarlos”, dijo Ronald Raldes, el presidente albiverde. En la misma línea fue también Mario Franklin Chávez, titular de Royal Pari. “Ahorita no podemos echarle la culpa a la altura porque igual vienen y nos ganan”.

La situación se ha tornado desesperante porque ni siquiera Blooming, que hizo un buen Apertura, saca la cara. Es octavo y siendo el equipo más goleado de los seis cruceños (20 en contra y 11 a favor). En Potosí, en las últimas dos fechas, se comió 10. Royal Pari es noveno (8) y tras caer con Nacional Potosí (0-2) el sábado, su DT (Roberto Mosquera) decidió renunciar.

Sport Boys ha experimentado una interesante remontada, pero sigue undécimo (7 puntos) y con permanente amenaza de paro. Lo de Destroyers y Guabirá es patético porque apenas suman 5 y 3 puntos, respectivamente, que los lleva a ocupar las dos últimas casillas. “Hay que reaccionar de inmediato o nos caemos”, dijo Carlos Blanco, titular cuchuqui.

Los seis equipos cruceños

Oriente: consecuencias de su crisis dirigencial

Yimy Montaño lideró el comité de transición y se quedó solo. Llegaron jugadores como Ruiz y Franco, que no terminan de convencer. Están con un DT interino mientras la nueva directiva, con Ronald Raldes al frente, cierra la contratación.

Blooming: paga caro los altibajos en defensa

Velásquez no acaba de convencer y Sandona todavía no se ajusta. Encima comenzaron el torneo sin Rafinha ni Rafael Barros, sus dos mejores jugadores del Apertura. Cordano igual tiene muchos altibajos.

Royal Pari: desconocido juego del inmobiliario

Sorprendió en el Apertura, pero de forma sorpresiva se ha venido abajo. “Doblamos la planilla y estamos peor”, dijo Chávez, su presidente. El equipo perdió esa solidez en todas sus líneas y se ha venido a pique. Su DT renunció.

Sport Boys: busca salir de la dura situación

En sus últimos tres partidos ha logrado dos triunfos y un empate. Con Tucho Antelo busca levantarse más allá del terreno cedido. Pero hay problemas de sueldo, lo que dificulta que el trabajo sea sin inconvenientes. Es antepenúltimo en la acumulada.

Destroyers: o reacciona o se va al descenso

El panorama es así de crudo. Son penúltimos en el Clausura (5 puntos) y últimos en la acumulada (27). La dirigencia ha mantenido al DT (Evandro Guimaraes) pese a que el equipo juega mal.

Guabirá: ‘Copito’ como ‘salvavidas’ del rojo

La situación de los montereños es igual de difícil. Es último del torneo y viene de perder con Sport Boys. Si no comienza a ganar, puede caer en zona roja; solo siete puntos lo separan de Destroyers. Víctor Hugo Andrada llegó al banquillo por Espinel.

Destroyers, candidato al descenso y ‘arribita’, Sport Boys, Royal y Guabirá

“La presión por ganar nos hace cometer muchos errores”. Según Carlos Blanco, el presidente de Destroyers, es la frase que más le repiten los jugadores. Su equipo es hoy el candidato a perder la categoría, ya que suma 27 puntos en 34 partidos, aunque un poco más arriba están Sport Boys (30), Royal Pari (33) y Guabirá (34).

En realidad del último al décimo, que son los montereños, hay solo siete puntos de diferencia. Guabirá ya cambió de técnico y Royal Pari está por hacerlo tras la renuncia de Mosquera. ¿Y Destroyers? “Hablé uno por uno con los jugadores y todos me dicen que es más por fallas de ellos que del técnico. No voy a negar que me llaman de todos lados, que hay mucha presión”, agregó Blanco.

En la siguiente fecha Guabirá recibirá a Destroyers y Sport Boys a Royal Pari.

En Real Potosí se quedaron sin su técnico Fabio Espada y en The Strongest salió Pablo Escobar. Es decir, cuatro clubes quedaron sin DT en las últimas ocho fechas.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PJ PTS DIF

1. Wilstermann 8 21 +14

2. Bolívar 8 18 +10

3. Nacional Potosí 8 16 +9

4. The Strongest 8 14 +8

5. Always Ready 8 13 +5

6. San José 8 11 +7

7. Oriente P. 8 9 -3

8. Blooming 8 9 -9

9. Royal Pari 7 8 -4

10.Real Potosí 7 7 -1

11. Sport Boys 8 7 -1

12.Aurora 7 6 -7

13.Destroyers 8 5 -14

14.Guabirá 7 3 -14

OPINIÓN

Vía crucis en El Alto

El partido número 10.000 del fútbol profesional boliviano se jugó el sábado 17 de agosto entre Always Ready y Destroyers en el estadio de Villa Ingenio, donde se registró el apabullante 6-0 que el local estructuró, sin despeinarse, sobre una destartalada Máquina Vieja que no resistió más de 60 minutos del juego convertido en suplicio inacabable. Paciente como ave de rapiña, Always aguardó el desmoronamiento gradual de su desfalleciente presa antes de darse un festín con el que se impulsó, sin mucho esfuerzo, al lote de equipos punteros. Aquel dato solamente sirve para nutrir las estadísticas porque el hecho incontrastable que capta la atención y permite nutrir esta columna es que el escenario localizado en la ciudad de El Alto, a más de 4.000 metros de altura, se ha convertido en inexpugnable fortaleza de la banda roja, en particular para los equipos cruceños que vuelven a casa aplastados y humillados por un rival implacable que, además de las debilidades de sus adversarios llaneros, extremas en algunos casos, explota muy bien las ventajas innegables que le conceden las condiciones de su localía: altura, escasez de oxígeno, cancha rápida de pasto sintético, clima seco y frío cuando no el sol quemante del altiplano a las tres de la tarde.

Debe reconocerse el acierto de los dirigentes ‘siempre listos’ del CAR cuando, de retorno a la División Profesional tras décadas de ausencia, decidieron jugar en El Alto donde, además de captar ciertas simpatías y el apoyo de los alteños, convirtieron el estadio de la enorme y populosa urbe en paredón de fusilamiento de los seis equipos cruceños que, uno tras otro, sin clemencia ni salvación posible, cayeron acribillados como lo muestran los números de ocho partidos, seis por el torneo Apertura y dos en lo que va del Clausura: 3-0 a Blooming, 3-1 a Sport Boys, 2-0 a Destroyers, 6-0 a Guabirá, 6-0 a Royal Pari y 5-0 a Oriente Petrolero. En el Clausura, Oriente (3-0) y Destroyers (6-0) han iniciado la ronda de nuevos duros reveses que puede extenderse en las restantes cuatro visitas cruceñas. Ocho victorias en igual cantidad de encuentros, en la bolsa el 100% de los puntos en juego, 34 goles a favor, un promedio de algo más de 4 por fecha, uno solo en contra, establecen unas notables e inéditas diferencias en favor de los dirigidos por el ‘Emperador’ Julio César Baldivieso, verdugos insospechados de los cruceños en las alturas de El Alto.

Fuente: diez.bo