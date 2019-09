Camacho, pide oficialmente a presidentes de la Expocruz y Cainco retirar invitación a la Feria a Morales y García Linera

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pide oficialmente al presidente de la Expocruz 2019 y de la Cainco, Luis Fernando Hurtado, retirar la invitación a la Feria al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y a cualquier autoridad del Gobierno porque no declaran desastre nacional y porque ve contradictorio que los productores inviten a quienes los acusan de causar los incendios. Si no ocurre, él no irá a la inauguración de la muestra.

Fuente: Facebook Asuntos Centrales

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook