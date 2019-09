El Bunker

10/09/2019

La candidata a diputada plurinominal por Comunidad Ciudadana, Jéssica Sülzer, en El Bunker, dijo que la única opción para un verdadero cambio es Carlos Mesa, porque es el único que le está pisando los talones a Evo. “Somos la única opción que le está pisando los talones al MAS, los únicos que podemos sacar a este gobierno corrupto e instalar una nueva opción democrática”.

Según Sülzer, Evo Morales y Oscar Ortiz son candidatos ilegales. “Estamos con dos candidaturas ilegales, que es el MAS y Bolivia Dice No”.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre la renuncia de Carlos Mesa en 2005, cuando fungía como presidente de Bolivia, aseguró que este lo hizo por un acto de humildad y valentía. “Carlos Mesa hallo pertinente renunciar por el bien del país, él tiene la suficiente humildad y valentía de decir no puedo y prefiero antes que nada la vida de los humanos”.

Asimismo, dijo que no sucederá de nuevo porque ahora ya no está solo, cuenta con un fuerte equipo de trabajo. “Carlos Mesa no va a renunciar, son dos coyunturas diferentes, ahora cuenta con un equipo de trabajo que lo apoya”.

#Propuesta

Sülzer, señaló que entre sus prioridades está la recuperación de la democracia y hacer una reestructuración en la justicia y la policía. “Queremos recuperar la democracia plena, hacer limpieza de la justicia y de la Policía. Además, queremos hacer la inclusión de mujeres en cargos empresariales”.npetv

