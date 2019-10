Investigación: los cheques de la venta de candidatura

Emilio Martínez Cardona

“El Mecanismo” para que Carlos Mesa cobrara el monto millonario con el que condicionó su candidatura a la vicepresidencia en el 2002 se habría basado en 6 cheques post-datados, entregados al momento del acuerdo económico. Estos cheques funcionaban como garantía de los pagos posteriores en efectivo que se harían en los meses siguientes.

Como se recordará por anteriores entregas de nuestra investigación, el 3 de febrero del 2002 la Convención Nacional del MNR eligió a Carlos Mesa como candidato a la vicepresidencia. Cinco días antes, según testimonio de Mauricio Balcázar recogido en el libro “El Caudillo Ilustrado”, Mesa había renunciado a esa postulación y tres días antes exigió “extorsivamente” (de acuerdo a la expresión del ex ministro) el pago de 1 millón 200.000 dólares para acceder a la proclamación.

En documentación que hicimos pública dos meses atrás, consta que la cuenta del canal PAT, del cual Mesa era por entonces principal propietario, recibió depósitos por la suma de 831.454,61 dólares, desde mediados del 2002 hasta poco antes de la crisis de octubre de 2003.

Complementando esto, publicamos ahora la lista de 6 cheques pos-datados, que habrían sido entregados al momento del acuerdo. La información de fuente reservada con la que contamos indica que al llegar la fecha de cada cheque éstos iban siendo devueltos al equipo de campaña y anulados, contra el pago de la suma correspondiente a la persona que manejaba las finanzas del entonces postulante a la vicepresidencia.

Evidentemente, tratándose de documentación con tachaduras (presumiblemente hechas en la anulación), la veracidad de la misma debería ser confirmada por un peritaje del IDIF.

Los cheques del “Mecanismo”

Fueron girados contra la cuenta fiscal del MNR No. 10000000783684 del Banco Unión:

Cheque No. 1320, girado al 3 de febrero de 2002 por 1.725.000 Bs.

Cheque No. 1321, girado al 3 de marzo de 2002 por 700.000 Bs.

Cheque No. 1322, girado al 3 de abril de 2002 por 700.000 Bs.

Cheque No. 1323, girado al 3 de mayo de 2002 por 700.000 Bs.

Cheque No. 1324, girado al 3 de junio de 2002 por 700.000 Bs.

Cheque No. 1325, girado al 3 de agosto de 2002 por 700.000 Bs.

Total: 5.225.000 Bs.

Como se ve, estos cheques (que suman cerca de 750.000 dólares) explicarían la mayor parte de los depósitos realizados a la cuenta de PAT.

El cheque “firmado sobre el capó de un auto”

Además, la cifra del primero, librado el día de la Convención Nacional del MNR, por el equivalente a 246.428 dólares, se acerca bastante a la cifra de 200.000 dólares mencionada por Balcázar que se habría entregado antes de la proclamación del binomio. Es el «cheque firmado sobre el capó de un auto” del que habla Carlos Valverde.

La otra parte del “Mecanismo”: facturas por triplicado

En una tesis presentada en la Universidad Católica Boliviana, la periodista Amalia Pando, ex socia de PAT, indica que un desfase en las cuentas del canal “fue cubierto por el MNR, que pagó una factura triplicada por los espacios que adquirió”.

Bajo el NIT No. 1020401024, PAT facturó el 2002 más de 13 millones de Bs. De esa cifra, 3,1 millones de Bs. fueron facturados al MNR.

Cuatro facturas representan el pago por triplicado:

Factura No. 2125, del 21 de marzo de 2002, por 1.750.000 Bs.

Factura No. 2126, del 25 de marzo de 2002, por 351.000 Bs.

Factura No. 2127, del 25 de marzo de 2002, por 351.000 Bs.

Factura No. 2164, también del 25 de marzo de 2002, por 352.000 Bs.

Factura No. 2201, del 29 de abril de 2002, por 706.000 Bs.

Total: 3.161.151 Bs.

Al tipo de cambio de 7 Bs. por dólar que era el promedio del 2002, se tienen pagos por 451.593 dólares.

Volviendo al millón 200.000 dólares

Sumando los depósitos de PAT por 831.454,61 dólares recibidos por la vía Itaca, y los 451.593 dólares de las “facturas por triplicado”, llegamos a la cifra de 1.283.047,61 dólares, muy cercana al millón 200.000 dólares mencionada por Balcázar en sus entrevistas.

Fuente: Esto También Sucede