FBF reconoce a Wilstermann como campeón del Clausura y Bolivia 2 a la Libertadores 2020

lunes, 30 de diciembre de 2019 · 13:27

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reconoció hoy a Wilstermann como campeón del torneo Clausura y representante como Bolivia 2 a la Copa Libertadores de América 2020. El presidente del ente, César Salinas, envió la comunicación oficial a la Conmebol.

La FBF presentó una carta a la Confederación Sudamericana de Fútbol con la lista de los clubes que representarán a Bolivia. “Remito la lista de los clasificados a los torneos Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana 2020”, dice el documento y detalla que en el torneo de clubes más importante de la región Bolívar es Bolivia 1; Wilstermann, Bolivia 2; The Strongest, Bolivia 3, y San José, Bolivia 4.

Mientras que para la Sudamericana los equipos nacionales clasificados son: Nacional Potosí, Bolivia 1; Blooming, Bolivia 2; Always Ready, Bolivia 3, y Oriente Petrolero, Bolivia 4.

La federación puso fin así a una parte de la polémica que surgió luego de que Sport Boys no se presentó a jugar con Real Potosí, el domingo en el Víctor Agustín Ugarte.

Según el artículo 40 del Código Disciplinario de la FBF, si un club no se presenta a un partido oficial perderá la categoría y perderá todos los puntos obtenidos. Pero además estipula que se descontarán los puntos de sus contendientes. Eso significaba una modificación no sólo en la tabla del torneo Clausura, en el que Wilstermann y The Strongest hubiesen empatado a 54 puntos en la punta; sino también cambios en la tabla acumulada para la repartición de los premios internacionales y el tema del descenso. Si Wilster y el Tigre hubiesen terminado empatados en la punta con 54 puntos, hubiese tenido que disputarse un partido en terreno neutral por el título y el cupo como Bolivia 2 a la Copa Libertadores.