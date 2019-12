Peleas a muerte en Hollywood: las estrellas que se niegan a volver a compartir pantalla

Una noche antes de filmar una escena juntos, Carrey y Jones coincidieron en un restaurante. Cuando Carrey se acercó a la mesa de Jones para saludarlo, no recibió el saludo que esperaba. “Se levantó, temblando, me dio un abrazo y me dijo ‘Te odio. En verdad no me agradas’. Yo contesté ‘¿Cuál es el problema?’ y tomé una silla, lo cual probablemente no fue la mejor idea. Él respondió: ‘No soporto tus payasadas».