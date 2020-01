Liam Hemsworth: 30 años, uno de desamor y nueva novia en el horizonte

Tras su divorcio de Miley Cyrus y después de relacionarlo con Maddison Brown, el actor sale con Gabriella Brooks, una modelo australiana que ya ha conocido a sus padres

Liam Hemsworth cumple este lunes 30 años. Y tras unos meses en los que se le ha relacionado con varias mujeres tras su separación de Miley Cyrus, con la que contrajo matrimonio a finales de 2018, el actor sale con Gabriella Brooks, una modelo australiana de 23 años. Los dos fueron vistos la semana pasada en una playa de Byron Bay (Australia) donde se les vio abrazándose y besándose, tal como publica la revista New Idea.

Solo llevan juntos unos meses, aunque se desconoce cuándo empezaron realmente a salir juntos. Sin embargo, su relación va a pasos agigantados: la joven ya conoce a los padres de Hemsworth, Craig y Leonie, y el actor «se siente cómodo» con Brooks, como ha contado una fuente cercana al portal Us Weekly. El encuentro para presentar a su novia se produjo el pasado mes de diciembre y la modelo contó con el visto bueno de sus suegros: «Su familia la aprueba y le gusta mucho, algo muy importante para él». La relación del intérprete con su familia es muy estrecha y fue a quienes acudió tras la ruptura con Miley Cyrus, refugiándose en Australia.

De hecho, su cuñada, Elsa Pataky, dijo a la revista ¡Hola! en noviembre: «Después de una relación a la que le TEMPhas dedicado 10 años, él está un poco deprimido, pero se las está arreglando bien, es un chico fuerte y se merece lo mejor. A esto la actriz añadió: «Creo que se merece algo mejor. Siempre encuentras apoyo en tu familia y él está unido a su hermano [Chris Hemsworth], quien ha estado ahí para darle toda la fuerza que necesitaba».

Ahora disfruta al lado de Brooks, nacida en Sidney y que lleva trabajando en el mundo de la moda desde los 14 años. La joven ha estudiado Historia Antigua y Arqueología en la Universidad de la capital del país y salió durante cuatro años con el cantante británico Matt Healy, vocalista del grupo Teh 1975, pero la modelo decidió terminar ese noviazgo por los excesos del artista.

Antes de estar con Brooks, a Hemsworth se le relacionó con la actriz Maddison Brown, también australiana. La pareja de intérpretes fue fotografiada besándose el pasado mes de octubre en Nueva York y querían ir despacio para conocerse mejor, según publicaron varios medios. Sin embargo, la relación no llegó a más. «Liam y Maddison no iban en serio y simplemente se estaban divirtiendo juntos», contó una fuente a Us Weekly.

A finales de diciembre, Hemsworth y Miley Cyrus llegaron a un acuerdo de divorcio, un año después de su boda. El matrimonio no tuvo hijos y ambos tienen sus propios bienes y sus ganancias, gestionadas por un acuerdo prematrimonial, por lo que su mayor problema residía en los animales que tenían en común, que finalmente se ha quedado la cantante. Cyrus sale ahora con Cody Simpson, después de romper con Kaitlynn Carter, bloguera por la que la artista dejó a su marido.