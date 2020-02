Seis frases del expresidente del TCP sobre el comunicado de sucesión de Jeanine Áñez

Petronilo Flores, expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), fue convocado por asambleistas del MAS para que responda cuestionamientos relacionados a la asunción de Jeanine Áñez al poder en Bolivia.

El pasado 12 de noviembre de 2019, la entonces senadora por el Beni asumió la presidencia en aplicación a la sucesión constitucional ante la vacancia en el cargo tras las renuncias de Evo Morales (presidente), Álvaro García (vicepresidente), Adriana Salvatierra (Cámara de Senadores) y Victor Borda (Cámara de Diputados).

Estas son las frases más destacadas que ayer dijo Flores en presencia de los medios de prensa y que hacen relación al respaldo que tuvo Áñez para asumir funciones al mando del Estado.

1. “Es un comunicado que no tiene ninguna relevancia jurídica. El Código Procesal Constitucional solamente reconoce como vinculante las sentencias constitucionales plurinacionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales. Ese comunicado, señora presidenta, a la pregunta, no es vinculante”.

2. “No tiene valor legal y no es vinculante”.

3. “Estábamos en un estado de necesidad constitucional, con un vacío de poder de dos días, casi 50 horas sin tener la primera autoridad del Estado, que es el presidente. Desde mi punto de vista, el TCP actuó de manera correcta, no tenía otra forma de pronunciarse. La única forma que tuvo de pronunciarse de manera oficial, fue a través de un comunicado y ese comunicado estableció una línea jurídica”,

4. “El comunicado no avala en concreto a ningún nombre. Nuevamente voy a repetir, el comunicado que no tiene relevancia jurídica, no es vinculante, es una comunicación informativa a la ciudadanía frente a una situación de crisis en la que nos encontrábamos y nosotros, preocupados, porque al Tribunal Constitucional se le atribuye ser el guardián de la Constitución”

5. “Las opiniones eran dirigidas a poner en riesgo la vigencia de la Constitución, entonces esa sucesión constitucional debe efectuarse en el marco del respeto a la Constitución”.

6. “El hecho de que sea un comunicado que tenga o no valor, o si tiene importancia, tiene una capital importancia. Es uno de los elementos que ha contribuido a esclarecer y, sobre todo, ha refrendado una posición que yo la había hecho pública un día anterior y lo que realmente tiene valor es la Declaración Constitucional de 2001”.

Fuente: El Deber

