Especialistas temen explosión de casos en Nicaragua porque Daniel Ortega «hace todo lo que no debe hacerse» para combatir al COVID-19

“El régimen sigue llamando a actividades masivas y aglomeraciones de personas, no se cierran fronteras, se da muy poca información sobre las medidas básicas para evitar el contagio a la población, y no se provee al personal de salud del material necesario para su protección. Se carece de un llamado a la sociedad de quedarse en sus casas para contener la pandemia. Las escuelas siguen recibiendo cientos de niños y niñas y las universidades y demás instituciones públicas del país no aplican medidas de prevención”, dijo el viernes en un comunicado el organismo que agrupa a varios movimientos y partidos opositores.