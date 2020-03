Meghan Markle consiguió su primer trabajo pago tras renunciar a la corona

El año pasado, Meghan y Harry asistieron al estreno en Londres de la nueva versión de Disney de El Rey León. En el evento, Harry tuvo una breve conversación con el ex CEO de Disney, Bob Iger, que parecía implicar la posibilidad de alinear algún trabajo futuro para la ex actriz. “Sabes que hace voces en off”, se puede escuchar a Harry decirle a Iger en un video del encuentro. Iger, sorprendido, responde “ah, no lo sabía”, antes de que Harry continúe “pareces sorprendido, ella está realmente interesada”. El ex pez gordo de Disney le responde: “Nos encantaría intentarlo. Esa es una gran idea”.