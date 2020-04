El Gobierno habla de uso racional ante el número de pruebas y laboratorios para detectar el coronavirus

La periodista Amalia Pando denuncia que se ha restringido la toma de test para detectar el Covid-19. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, admite que hay reclamos de Potosí y Oruro sobre los laboratorios por la lentitud en hacer las pruebas,

Marco Antonio Chuquimia Huallpa



El número de pruebas realizadas a los ciudadanos sospechosos de portar coronavirus saltó al debate luego de la publicación de una resolución del Ministerio de Salud para realizar los análisis solo a personas con sintomatología. Asimismo, surgió el reclamo de las regiones para instalar laboratorios que realicen pruebas. Ante el reclamo, el ministro de Salud habló de instalar laboratorios y tomar pruebas con racionalidad.

En el sitio web Cabildeo Digital, la periodista Amalia Pando dijo que el 15 de abril, por recomendación de la OMS, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, emitió una resolución para restringir la toma de test que detectan a los enfermos de Covid-19.

La periodista explica que bajo amenaza de sanción a quien tome estas pruebas sin seguir el nuevo protocolo, la resolución dice que la toma de muestras es exclusiva para los casos sospechosos con sintomatología activa. «La misma resolución define quiénes son estos sospechosos y dice que son los que tienen una infección respiratoria aguda y que hayan estado en un área donde se reportó la transmisión de la enfermedad durante 14 días anteriores a la aparición de los síntomas», denuncia Pando.

“Las pruebas no se aplican a los contactos de un caso confirmado o sospechoso que al momento no presente sintomatología. Quien incumpla este instructivo será sujeto a una sanción”, dice esta resolución ministerial.

En otras palabras, según denuncia Pando, el Gobierno y la OMS no quieren saber cuál es la dimensión del coronavirus en Bolivia. «Las pruebas son exclusivas para los que se están muriendo o ya están muertos. ¿Qué sentido tienen?», afirma.

Y va más allá, cree que quieren ahorrar pruebas para no agotar el stock que hay en el país; segundo, quieren artificialmente, con la ‘política del avestruz’, impedir el desborde hospitalario ya que, para ser admitido, el paciente tiene que tener una infección aguda respiratoria «y, ¡qué suerte! , solo en este caso, puede ser candidato a un test»; y, tercero, ‘achicar’ artificialmente la pandemia con cifras oficiales que no reflejan la realidad, pues solo se informa de quienes han dado positivo en un test inaccesible. «Quién sabe cuántos están fuera de las estadísticas del Ministerio de Salud», enfatiza.

En la misma línea, la médica Teresa Paz señala: “No se puede disminuir el número de pruebas porque solo con las pruebas vamos a identificar los casos positivos y los vamos a poder aislar, evidentemente eso significará mayor gasto, pero ahí sí vale la pena endeudarse, más que pagar el hotel Radisson deberíamos endeudarnos para las pruebas”, dijo.

A su vez, el portavoz de Sol.Bo, José Luis Bedregal, dijo que el país llegó al pico de haber realizado 3.569 pruebas, pero desde que empezó la emergencia, lo que considera una cifra inferior en comparación a otros países vecinos.

Al comparar lo que sucede en otros países de la región, se observa que Perú realiza nueve pruebas por cada ciudadano infectado. Mientras que en Chile ese número sube a 11 pruebas por cada ciudadano contagiado. En Bolivia se realizan cuatro pruebas por cada ciudadano que da positivo para coronavirus, según se puede evidenciar en la tabla de www.worldometers.info/coronavirus, portal que engloba a todos los países con casos de Covid-19.

El Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) de La Paz no estuvo alejado de esta crítica porque en su opinión solo las pruebas masivas para coronavirus podrán detener la pandemia y puntualiza que la cuarentena dispuesta por el Gobierno detiene la enfermedad, pero no la anula.

Los laboratorios

Pero al margen del número de pruebas en la población también surgió el conflicto por los laboratorios que deben instalarse en los distintos departamentos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entregó al Gobierno una decena de laboratorios para ser instalados en todo el país. El problema surgió en definir el lugar y el tipo de laboratorios que se implementará.

Anoche, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, admitió que existe una petición de Oruro y Potosí que demandan los laboratorios más completos que pueden realizar hasta 100 muestras en una sola operación y dijo que en este momento se puede utilizar, pero que después ese mismo laboratorio no tendrá sentido porque no podrá ocupar toda su capacidad.

“Pero no podemos utilizar recursos que después no van a ser utilizados, si ese equipo, pasado esto (la pandemia), quiere hacerse en cualquier prueba unos exámenes a su población, de dónde van a encontrar las 99 muestras para hacerlas procesar, no es lógico. No es que no se quiere dar, sino que se quiere dar lo que es racionalmente útil”, dijo el ministro al programa “Noche sin tregua”.

Desde esos dos departamentos se informó que ellos exigen los laboratorios completos porque tienen población endémica con problemas pulmonares y que esos equipos pueden servir después para los exámenes de tuberculosis.

El Ministerio de Salud actualizó el reporte sobre los nuevos casos confirmados de Covid-19 en el territorio nacional. En Bolivia 31 pacientes se han recuperado del coronavirus

Ministro: «Llegará a todos»

El ministro reiteró que de uno u otro modo, los ciudadanos tendrán que pasar esta enfermedad y que lo único que se hace ahora es retrasar la infección hasta que se encuentre la vacuna adecuada y se pueda inmunizar a la población.

“Nos tiene que llegar a todos para que estemos iguales, si nosotros crearíamos una cápsula y no nos llega, pasa la pandemia, ese mismo individuo no tiene defensas y se va a encontrar con alguien que sí tiene defensas y se puede producir otro brote, lo ideal es que esto (la pandemia) sea de verdad socializado a nivel mundial y a los que les falta, vacuna”, graficó Navajas.

Afirmó que el tratamiento que se está aplicando es experimental en todos lados y que no existe una vacuna para la enfermedad. Dijo que no puede mencionar nombres para evitar que la gente se automedique, pero dijo que la primera fase siempre se ataca con paracetamol y luego se pasa a otros medicamentos.

En su opinión todo país debe estar preparado para atender al 5% de su población de forma simultánea en sus centros de salud y que un incremento de ese porcentaje provoca el colapso de los servicios. Por eso toman previsiones para no llegar a ese porcentaje.

