Mairana registra su primer caso importado de Covid-19, el afectado es un efectivo policial

Hilda Ventura, gerente de Red de Salud de la Provincia Florida, informó que el primer enfermo con Covid-19 en Mairana es un caso importado y que el paciente ya fue referido a la capital cruceña.

Se trata de un oficial de Policía de 53 años de edad que llegó desde La Guardia para hacer su relevo, pero ya estaba con los síntomas de coronavirus. El único contacto que tuvo en ese municipio fue con otro policía y con ningún otro ciudadano.

Al conocer los resultados del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) se cerraron las oficinas de la Policía, porque el resto de los efectivos, al tener el contacto con el uniformado que estuvo cerca al paciente, entraron en aislamiento voluntario.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La autoridad de salud detalló que el paciente llegó a ese municipio a las 14:00 del viernes y 15 minutos después se presentó en el hospital. “Este paciente no ha tenido contacto con la población, solo con una persona, la misma que inmediatamente fue puesta en cuarentena, está con estricto control desde el mismo viernes”, explicó.

Tras conocer los resultados el paciente fue trasladado a la capital cruceña, donde tiene un seguro de la seguridad social que le seguirán todo el tratamiento.

Este paciente presentó los síntomas hace una semana, padecía de fuerte dolor de cabeza y fiebre, pero el viernes se le presentó la diarrea lo que lo obligó a ir al médico.

“El personal del hospital de Mairana atendió al paciente, cumpliendo con todos los protocolos. El paciente comentó que llegaba de La Guardia y por nexo epidemiológico se le tomó la muestra, la cual fue enviada al Cenetrop”, indicó Ventura.

Las autoridades mairaneñas se contactaron con el personal de salud de La Guardia, porque el paciente tuvo contacto con su familia.

Recomendaciones

El personal de salud pidió a la población evitar las aglomeraciones, usar barbijo y lavarse las manos de forma frecuente. Si sale de la calle es mejor cambiarse de ropa y de calzados antes de ingresar al domicilio.

“Evitemos salir a la calle, cumplamos esta cuarentena, no salgamos si no es necesario, quedémonos en casa aplicando todas estas medidas de prevención”, indicó Ventura.

También informó que se realiza el seguimiento al caso de una persona que recibía los productos de los valles y que ha dado positivo al Covid-19. Se está haciendo seguimiento a todos los contactos que ha tenido, como choferes y comercializadores de productos.

Fuente: https://eldeber.com.bo