Calificaciones de estudiantes no tienen ningún valor legal

Cualquier calificación a los estudiantes, a partir de las clases virtuales, «no tiene ningún valor legal», así lo advirtió el director departamental de Educación en Santa Cruz, Gilberto Molina.

La autoridad se mostró sorprendida de que existan docentes que estén poniendo calificaciones a sus alumnos, lo cual calificó de ilegal, ya que el propósito de seguir con las clases online solo es que el alumno no se desconecte del proceso educativo.

Molina explicó que el Ministerio de Educación aún tiene que reglamentar las clases virtuales, por lo que nadie puede tomar exámenes. «Se tiene que reglamentar la evaluación, no deben estar tomando examen, deben apoyar a sus alumnos para que no estén desfasados. El maestro voluntariamente ha aceptado a apoyar, tampoco se ha obligado a nadie, porque no se puede obligar a hacer educación virtual algo que está fuera de la ley, porque la Ley de Educación no contempla este tipo de educación», dijo en la red Unitel

Molina también explicó que no se cumplirá con los 200 días hábiles, por que se va a optar por no hacer una evaluación cuantitativa de los días ni del avance educativo. «Lo que quiere el Ministerio de Educación es salvar la gestión escolar», enfatizó y dijo que esta instancia está trabajando para definir qué pasos se van a seguir.

Fuente: Red Unitel