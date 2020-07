Jugadores extranjeros de Wilstermann llegan desde hoy a Santa Cruz

lostiempos.com

Wilstermann ya puso en marcha el plan de retorno a los entrenamientos, con miras a la Copa Libertadores de América. Si bien aún espera por la luz verde del Gobierno para arrancar con las prácticas, los jugadores ya son sometidos a una serie de exámenes, y los extranjeros y parte del cuerpo técnico empezarán a llegar a Bolivia hoy. Los primeros estarán en Cochabamba después del 23 de julio.

Con la idea de perder el menor tiempo posible para regresar los entrenamientos presenciales, una vez tengan la autorización del Gobierno, la dirigencia ya había solicitado a los jugadores que estaban fuera del país a que volvieran a Bolivia antes que finalice julio.

Los primeros en llegar hoy serán Cristian “Pochi” Chávez y parte del cuerpo técnico.

Junto a “Pochi”, en el mismo vuelo desde Argentina, llegan hoy Gastón Ramondino, el asistente técnico; Pablo Oviedo, preparador físico, y Pablo Ramondino, el analista de videos.

Entre tanto, Sergio Migliaccio, el entrenador de arqueros, salió el miércoles de Uruguay rumbo a Brasil, desde donde hoy llegará a Santa Cruz y se reunirá con el resto del cuerpo técnico.

Todos ellos deberán pasar al menos siete días en cuarentena en la capital oriental, como todo ciudadano que ingresa a Bolivia, para después recién viajar a Cochabamba.

Para el 20 de julio está programado el vuelo de Ismael Benegas, de Paraguay a Santa Cruz, quien estaría llegando a Cochabamba aproximadamente el 27.

El 22 de julio, el delantero Humberto Osorio saldrá de Colombia rumbo a Miami. Se tiene previsto que el 23 estará en Santa Cruz y recién el 30 llegará a la Llajta.

De los jugadores que están fuera del país, Serginho, que se encuentra en Brasil, es del que hasta ayer no se pudo conocer si ya tiene fecha confirmada para su regreso. El cuerpo técnico espera que tome el vuelo más cercano, para que pueda estar en Cochabamba lo antes posible.

Los otros jugadores foráneos, Arnaldo Giménez, Esteban Orfano y Patricio Rodríguez, al igual que el técnico Cristian Díaz, se encuentran en Cochabamba.

Los jugadores nacionales empezaron a llegar a la Llajta hace algunas semanas. Incluso ya fueron sometidos a una serie de análisis clínicos y antropométricos.

Iniciar las prácticas con los que estén

El director técnico está dispuesto a arrancar los entrenamientos con los jugadores que estén en Cochabamba, incluso si eso implica hacerse cargo del trabajo él solo.

“Si a mí me dicen que el 20 puedo empezar a entrenar, así me falten algunos futbolistas y todo mi cuerpo técnico, tengo la intención de hacerlo, y como los grupos serán pequeños, me demandaría una gran cantidad de horas durante el día, pero no es un problema, estoy aquí para eso”, declaró Cristian Díaz a los medios.

El estratega no quiere perder tiempo para reiniciar los entrenamientos, es por eso que ya mandaron a realizar los análisis clínicos a los futbolistas que están en Cochabamba, además de los estudios antropométricos, con la idea de “ganar tiempo, para que al momento de ponernos a trabajar, tengamos menos cosas que hacer y así no perder minutos en el campo de juego”, explicó Díaz.