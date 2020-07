Leonilda Zurita y cuatro asambleístas más dan positivo a Covid-19

La asambleísta departamental por el MAS y conocida dirigente cocalera, Leonilda Zurita, habría dado positivo a la prueba rápida de Covid-19 junto a otros cuatro legisladores, según los documentos de la revisión médica que se filtraron a la prensa, porque se intentó minimizar el brote en la institución.

La prueba para el coronavirus se realizó el pasado jueves en la Asamblea Departamental. Los primeros resultados arrojaron que cinco asambleístas y ocho funcionarios públicos dieron positivo a Covid-19. Sin embargo, recién mañana serían notificados oficialmente.

Hasta donde se conoce la asambleísta Leonilda Zurita está en el Chapare y los otros, como María Patzi, están en Cochabamba. Por el momento, no se dio a conocer la agenda que cumplen los legisladores luego de conocer su diagnóstico o si han adoptado las medidas de bioseguridad que se requieren en este caso.

Los Tiempos intentó comunicarse con la asambleísta Zurita, pero sin éxito. En tanto, el legilador Ronald Equilea (MAS), dijo que recién serán notificados y que la lista se filtró, pero no puede acreditar que sea verás.

Dijo que supuestamente la lista fue tergiversada y no corresponde a los asambleístas que dieron positivo o negativo.

Sin sesión

Por otro lado la asambleísta departamental, Lizeth Beramendi (Único), cuestionó que el presidente del Legislativo departamental, Teodosio Quispe (MAS), no convoque a sesión desde el martes 14 de julio.

“Tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo, hay las condiciones pero a pesar de eso este presidente no convoca. La última sesión se suspendió de manera arbitraria, porque se está poniendo en consideración el cambio de la directiva, porque la mayoría no está de acuerdo con una directiva que no quiere trabajar por la salud de la población”, dijo.

Beramendi lamentó que la Asamblea Departamental se encuentre paralizada “peor aún cuando ha surgido un brote de contagio de Covid-19 en la institución. Hay varios funcionarios que en la prueba rápida y PCR han dado positivo y se debería llamar de manera urgente a sesionar de manera virtual”.