Preparan autopsia psicológica para hallar a violador de Esther

El Ministerio Público prepara una pericia psicológica forense para dar con el autor de la violación que sufrió la niña Esther mucho antes de su muerte. El presunto autor de su deceso ya fue imputado por infanticidio, aunque no se descarta que se lo acuse posteriormente por el abuso sexual cometido contra la menor de edad.

“Se va a hacer una autopsia psicológica a la víctima para establecer el tema de la agresión sexual, eso sí se va a hacer. Esta es una pericia donde a la misma víctima se le hace una autopsia psicológica a través de su entorno y demás aspectos, donde vamos a saber el comportamiento que tenía la misma anterior a lo que ocurrió el hecho, y vamos a determinar si ella ya presentaba algún rasgo de haber sido agredida sexualmente”, informó ayer el fiscal coordinador del Ministerio Público en La Paz, Sergio Bustillos.

Esther, de nueve años, fue hallada sin vida el domingo pasado en una acera en la zona San Luis (El Alto), a pocos pasos de su vivienda. Allí fue abandonada por dos sujetos a bordo de un vehículo, de acuerdo a un testigo que declaró ante las autoridades.

Bustillos explicó que en la autopsia forense que se le hizo a la víctima se descubrió que ella fue asfixiada y que además tenía signos de una violación de “data antigua, no fue reciente”.

Algunas hipótesis y versiones

Se presume que el asesinato pudo ocurrir en la habitación que la pequeña compartía con su madre y sus dos hermanos, dentro una vivienda en la que también se encontraba el dormitorio del supuesto autor del hecho: Zenón Manzaneda Juchani.

En esa habitación, que ahora se encuentra precintada, se encontró cabellos de la víctima y otros elementos de que el ataque pudo ocurrir allí. “Se ha hecho el precintado, pero vamos a hacer todas las pruebas necesarias. Si hay que hacer una quimioluminiscencia, una planimetría forense, lo vamos a hacer”, acotó Bustillos.

No obstante, en su declaración oficial ante la Fiscalía, Manzaneda alegó inocencia, pero cuando se le consultó qué había ocurrido el domingo por la mañana, él dijo que no recordaba. “Manifestó que no se acuerda, pero tenemos los elementos para sustentar la imputación en su contra”, dijo el fiscal coordinador.

Por otro lado, desde las celdas de la Policía donde se encuentra detenido, el sospechoso dijo a la Red Uno: “Yo soy inocente, ayer (martes) me han hecho la prueba de ADN (…). Estoy dando la cara, estoy aquí, si yo soy el culpable, voy a pagar”. Añadió que con la niña solían cocinar juntos.

La audiencia cautelar para Manzaneda, de 42 años, ya fue programada para hoy en la mañana en un juzgado de El Alto. Allí la Fiscalía pedirá la detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Además, se conoció que dos personas ya fueron puestas ante un juez por este caso. Uno de ellos, Mario Z. P., fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro. Esta persona fue identificada como el concuñado de Manzaneda que ayudó a transportar el cuerpo de la niña en un vehículo para arrojarlo en una acera. El otro es Alfredo F. K., quien supuestamente acosaba a la pequeña regalándole discos de video.

Además se prevé la imputación contra otras tres personas por encubrimiento: la esposa y el cuñado de Manzaneda, además de un abogado que lo ayudó a darse a la fuga.

Posición oficial

Murillo El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó que participará en el proceso penal contra el principal sospechoso de la muerte de Esther y solicitará la pena máxima: 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, indicó que copatrocinarán a la madre de la niña asesinada para lograr que se haga justicia. Apoyo El viceministro Vargas añadió que a través de la Fundación Manos Abiertas se garantizará un lugar para que la madre y sus dos hijos puedan vivir, teniendo en cuenta que su viejo domicilio fue prescintado como escena del crimen ocurrido la semana pasada.

