El método del régimen chino contra el coronavirus: una peligrosa medicina tradicional suministrada a la fuerza y encierros humillantes

En la provincia de Xinjian se realizan experimentos con las poblaciones minoritarias como en ningún otra región de China

La orden de Xi Jinping fue clara: nadie puede criticar la medicina tradicional china que combate, según él, el coronavirus (AP)

Cuando la policía arrestó a la mujer uigur de mediana edad en el punto álgido del brote de coronavirus en China, la metieron en una celda con decenas de otras mujeres en un centro de detención. Allí, dijo, se vio obligada a beber un medicamento que la hizo sentir débil y con náuseas, y los guardias la observaron mientras tragaba saliva. Ella y las demás también tenían que desnudarse una vez por semana y cubrirse la cara mientras los guardias les limpiaban las celdas con una manguera con desinfectante “como bomberos”, dijo.

“Fue escalofriante”, relató la mujer por teléfono desde Xinjiang, quien no quiso ser identificada por temor a represalias. “Mis manos estaban arruinadas, mi piel se estaba pelando”.

El gobierno de la región de Xinjiang, en el extremo noroeste de China, está recurriendo a medidas draconianas para combatir el coronavirus, que incluyen encerrar físicamente a los residentes en las casas, imponer cuarentenas de más de 40 días y arrestar a quienes no cumplan. Además, en lo que los expertos llaman una violación de la ética médica, algunos residentes están siendo coaccionados para que traguen la medicina tradicional china, según avisos del gobierno, publicaciones en redes sociales y entrevistas con tres personas en cuarentena en Xinjiang.

Hay una falta de datos clínicos rigurosos que demuestren que la medicina tradicional china funciona contra el virus, y uno de los remedios utilizados en Xinjiang, el Qingfei Paidu, incluye ingredientes prohibidos en Alemania, Suiza, Estados Unidos y otros países por sus altos niveles de toxinas y cancerígenos. .

La última y agotadora cuarentena, ahora en su día 45, se produce en respuesta a 826 casos reportados en Xinjiang desde mediados de julio, el mayor número de casos de China desde el brote inicial. Pero el cierre de Xinjiang es especialmente sorprendente por su gravedad y porque no ha habido un solo caso nuevo de transmisión local en más de una semana.

Una de las botellas con medicina tradicional china que el régimen de Beijing obliga a beber a minorías para combatir al coronavirus. Nadie sabe qué tienen dentro (AP)

Se han impuesto fuertes bloqueos en otras partes de China, sobre todo en Wuhan en la provincia de Hubei, donde se detectó por primera vez el virus. Pero aunque Wuhan lidió con más de 50.000 casos y Hubei con 68.000 en total, muchos más que en Xinjiang, los residentes no se vieron obligados a tomar la medicina tradicional y, en general, se les permitió salir al aire libre dentro de sus recintos para hacer ejercicio o hacer entregas de comestibles.

La respuesta a un brote de más de 300 casos en Beijing a principios de junio fue aún más leve, con algunos vecindarios seleccionados cerrados durante algunas semanas. En contraste, más de la mitad de los 25 millones de habitantes de Xinjiang están bajo un cuarentena que se extiende a cientos de millas del centro del brote en la capital, Urumqi, según una revisión de AP de los avisos del gobierno y los informes de los medios estatales.

Incluso cuando Wuhan y el resto de China han vuelto en su mayoría a la vida normal, el confinamiento de Xinjiang está respaldado por un vasto aparato de vigilancia que ha convertido a la región en un estado policial digital. Durante los últimos tres años, las autoridades de Xinjiang han sometido a un millón o más de uigures, kazajos y otras minorías étnicas a diversas formas de detención, incluidos campos de internamiento extrajudicial, bajo una represión generalizada de seguridad.

Después de estar detenida durante más de un mes, la mujer uigur fue puesta en libertad y encerrada en su casa. Las condiciones ahora son mejores, le dijo a la AP, pero todavía está encerrada, a pesar de las pruebas regulares que muestran que está libre del virus.

Una vez al día, dice, los trabajadores comunitarios le fuerzan la medicina tradicional en botellas blancas sin marcar, diciendo que la detendrán si no las bebe. AP vio fotos de las botellas, que coinciden con las de otro residente de Xinjiang y otras que circulan en las redes sociales chinas.

Las autoridades dicen que las medidas tomadas son para el bienestar de todos los residentes, aunque no han comentado por qué son más duras que las tomadas en otros lugares. El gobierno chino ha luchado durante décadas para controlar Xinjiang, a veces chocando violentamente con muchos de los uigures nativos de la región, que resienten el gobierno de mano dura de Beijing.

“La Región Autónoma de Xinjiang defendió el principio de las personas y la vida primero… y garantizó la seguridad y la salud de la población local de todos los grupos étnicos”, dijo el viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, en una conferencia de prensa.

Las autoridades de Xinjiang pueden llevar a cabo las duras medidas, dicen los expertos, debido a su aparato de seguridad generosamente financiado, que según algunas estimaciones despliega la mayor cantidad de policías per cápita de cualquier parte del planeta. “Xinjiang es un estado policial, por lo que es básicamente una ley marcial”, dice Darren Byler, investigador sobre los uigures en la Universidad de Colorado. “Creen que los uigures no pueden realmente controlarse a sí mismos, tienen que ser obligados a cumplir para que la cuarentena sea efectiva”.

No todas las medidas recientes contra el brote en Xinjiang están dirigidas a los uigures y otras minorías mayoritariamente musulmanas. Algunos también se están aplicando a la mayoría de los residentes han de China en Xinjiang, aunque generalmente se les ahorra la detención extrajudicial utilizada contra las minorías. Este mes, miles de residentes de Xinjiang recurrieron a las redes sociales para quejarse de lo que llamaron medidas excesivas contra el virus en publicaciones que a menudo son censuradas, algunas con imágenes de residentes esposados a rejas y puertas de entrada selladas con barras de metal.

Una mujer china han con el apellido Wang publicó fotos de ella bebiendo medicina tradicional china frente a un trabajador médico con equipo de protección completo.

“¿Por qué nos obligan a tomar medicamentos cuando no estamos enfermos?”, preguntó en una publicación del 18 de agosto que fue rápidamente eliminada. “¿Quién asumirá la responsabilidad si hay problemas después de beber tanta medicina? ¿Por qué ni siquiera tenemos derecho a proteger nuestra propia salud?”.

Unos días después, simplemente escribió: “Perdí toda esperanza. Lloro cuando lo pienso“.

Otra de las medicinas a base de hierbas que obliga a consumir el régimen chino. Se cree que podría estar rellena de Qingfei Paidu, un remedio que posee sustancias prohibidas en Alemania, Estados Unidos y Suiza por ser cancerígeno (AP)

Después de las fuertes críticas, las autoridades flexibilizaron algunas restricciones la semana pasada, ahora permitiendo que algunos residentes caminen por sus recintos y unos pocos abandonen la región después de un proceso burocrático de aprobación. Wang no respondió a una solicitud de entrevistas. Pero su cuenta está en línea con muchas otras publicadas en las redes sociales, así como con las entrevistadas por AP.

Un empresario han que trabajaba entre Urumqi y Beijing dijo a la AP que fue puesto en cuarentena a mediados de julio. A pesar de haberse realizado cinco pruebas de coronavirus y haber dado negativo en cada una, dijo, las autoridades todavía no lo han dejado salir, ni siquiera para dar un paseo. Cuando se quejó de su condición en línea, dijo, le borraron sus publicaciones y le dijeron que permaneciera en silencio.

“Lo más terrible es el silencio”, escribió en el sitio de redes sociales chino Weibo a mediados de agosto. “Después de un largo silencio, caerás en el abismo de la desesperanza”. “He estado en esta habitación durante tanto tiempo, no recuerdo cuánto tiempo. Solo quiero olvidar“, escribió de nuevo, días después. “Estoy escribiendo mis sentimientos para asegurarme de que todavía existo. Me temo que el mundo me olvidará“.

“Me estoy desmoronando”, dijo a AP más recientemente, negándose a ser identificado por temor a represalias.

Él también se ve obligado a tomar la medicina tradicional china, dijo, incluido el líquido de las mismas botellas blancas sin marcar que la mujer uigur. También se ve obligado a tomar Lianhua Qingwen, un remedio a base de hierbas incautado regularmente por la Patrulla de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos por violar las leyes de la FDA al afirmar falsamente que es efectivo contra el COVID-19.

Desde el inicio del brote, el gobierno chino ha impulsado la medicina tradicional a su población. Los remedios son promocionados por el presidente Xi Jinping, líder nacionalista y autoritario de China, que ha abogado por un resurgimiento de la cultura tradicional china. Aunque algunos médicos respaldados por el estado dicen que han realizado ensayos que muestran que el medicamento funciona contra el virus, no se han publicado datos clínicos rigurosos que respalden esa afirmación en revistas científicas internacionales.

“Ninguno de estos medicamentos ha demostrado ser científicamente eficaz y seguro”, dijo Fang Shimin, un ex bioquímico y escritor conocido por sus investigaciones de fraude científico en China que ahora vive en Estados Unidos. “No es ético obligar a las personas, enfermas o sanas, a tomar medicamentos no probados”.

Cuando el virus comenzó a propagarse, miles de farmacias inundaron la provincia de Hubei en busca de remedios tradicionales después de que los medios estatales promovieran su efectividad contra el virus. Se metieron paquetes de píldoras en paquetes de ayuda que se enviaron a los trabajadores y estudiantes chinos en el extranjero, algunos con la bandera china y otros que decían: “La patria siempre te apoyará firmemente”.

Pero las nuevas medidas en Xinjiang que obligan a algunos residentes a tomar el medicamento no tienen precedentes, dicen los expertos. El gobierno dice que la tasa de participación en el tratamiento de la medicina tradicional china en la región ha “alcanzado el 100%”, según un informe de los medios estatales. Cuando se le preguntó acerca de las quejas de los residentes de que se les obligaba a tomar medicina china, un funcionario local dijo que se estaba haciendo “según la opinión de expertos”.

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer con una máscara protectora se ve más allá de un retrato del presidente chino Xi Jinping en una calle en Shanghai, China (Reuters)

“Estamos ayudando a resolver los problemas de la gente común”, dijo Liu Haijiang, director del distrito de Dabancheng en Urumqi, “como llevar a sus hijos a la escuela, entregarles medicamentos o conseguirles un médico”.

Con el ascenso de Xi, los críticos de la medicina tradicional china se han callado. En abril, un influyente médico de Hubei, Yu Xiangdong, fue destituido de un puesto de gestión hospitalaria por cuestionar la eficacia de los remedios, confirmó una absolución. Un aviso del gobierno en línea decía que Yu “publicó abiertamente comentarios inapropiados calumniando la política nacional de prevención de epidemias y la medicina tradicional china”.

En marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la guía de su sitio que decía que los remedios a base de hierbas no eran efectivos contra el virus y podrían ser dañinos, diciendo que era “demasiado amplio”. Y en mayo, el gobierno de la ciudad de Beijing anunció un proyecto de ley que criminalizaría el discurso de “difamación o calumnia” de la medicina tradicional china. Ahora, el gobierno está impulsando los remedios tradicionales chinos como tratamiento para el COVID-19 en el extranjero, enviando píldoras y especialistas a países como Irán, Italia y Filipinas.

Otros líderes también han encabezado remedios no probados y potencialmente riesgosos, en particular el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se mostró perplejo por el medicamento contra la malaria hidroxicloroquina, que puede causar problemas en el ritmo cardíaco, a pesar de que no hay evidencia de que sea efectivo contra el COVID-19. Pero China parece ser el primero en obligar a los ciudadanos, al menos en Xinjiang, a tomarlos.

El impulso del gobierno chino por la medicina tradicional, que se ofrece gratuitamente a los residentes de Xinjiang, está reforzando la suerte de los multimillonarios y llenando las arcas del estado. La familia de Wu Yiling, el fundador de la empresa que fabrica Lianhua Qingwen, ha visto el valor de su participación en más del doble en los últimos seis meses, lo que les ha ganado más de mil millones de dólares. También se benefician: el gobierno de Guangdong, que posee una participación en la empresa de Wu.

“Es una gran pérdida de dinero, estas empresas están ganando millones”, dijo un experto en salud pública que trabaja en estrecha colaboración con el gobierno chino, y se negó a ser identificado por temor a represalias. “Pero, de nuevo, ¿por qué no tomarlo? Hay un efecto placebo, no es tan dañino. ¿Por qué molestarse? No tiene sentido luchar por esto“.

Las medidas varían ampliamente según la ciudad y el vecindario, y no todos los residentes toman el medicamento. La mujer uigur dice que a pesar de las amenazas en su contra, está tirando el líquido y las pastillas por el inodoro. Un hombre Han cuyos padres están en Xinjiang dijo a AP que para ellos, los remedios son voluntarios.

Aunque las medidas son “extremas”, dice, son comprensibles.

“No hay otra forma si el gobierno quiere controlar esta epidemia”, dijo, negándose a ser identificado para evitar represalias. “No queremos que nuestro brote se convierta en Europa o América”.

(C) The Associated Press.-

Fuente: infobae.com