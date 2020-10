El 74.3% de los encuestados estarían dispuestos a cambiar su voto para evitar que gane el MAS

De los votantes por Luis Arce, el 17% podría cambiar su voto y el 83% está decidido a votar por él.

A la pregunta ¿Está dispuesto a cambiar su voto para evitar que el MAS gane las elecciones?, el 74.3% estaría dispuesto a cambiar su voto y el 21.7% no estaría dispuesto a cambiar su voto para evitar que el MAS gane, el 4.0% no sabe o no responde.

Por otra parte, entre los 3 candidatos más votados, Arce encabeza la lista de quienes tienen la mayor cantidad de votantes decididos y no cambiarían su voto hacia otro candidato.

Del 30.6% de los votos hacia Luis Arce Catacora, candidato del MAS, el 83.0% está totalmente decidido y no cambiaría su voto, mientras que el 17.0% podría cambiar su voto

Del 24.7% de los votantes por Carlo Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, el 59.6% está decidido a votar por él y no cambiaría su voto, mientras que el 40.4% podría cambiar.

Del 12.7% de votantes por Luis Fernando Camacho, candidato de Creemos, el 67.0% está totalmente decidido y no cambiaría su voto, mientras que el 33.0% estaría dispuesto a cambiar su voto.