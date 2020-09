¿Farías seguirá en la Verde? ¿Bolivia irá al Mundial? Ramses despeja dudas

Campeones

lunes, 28 de septiembre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Baraja las cartas. “Ahora vamos a ver”, formula. Uno a uno pone los naipes sobre la mesa. Aparece el as de bastos y el silencio se impone. Segundos después anticipa: “Espero que el deseo se contraponga ante el presagio”. Ramsés tiene las respuestas. ¿Bolivia se clasifica al Mundial? ¿César Farías sigue como seleccionador? ¿Vuelve el fútbol profesional? ¿Qué club es campeón? El especialista se arriesga.

Ramsés es un cosmobiólogo boliviano conocido por sus predicciones con las cartas del tarot. Apasionado por el fútbol y por The Strongest, se anima a hablar de la Selección, de su seleccionador y del futuro del balompié nacional.

Eliminatoria

“En Brasil será un resultado negativo”, suelta con convencimiento. Bolivia debuta -en la Eliminatoria rumbo a Catar 2022- ante la Canarinha el viernes 9 de octubre (20:30). Cuatro días después recibe a Argentina (16:00) en el estadio Hernando Siles. “A mi criterio es derrota. Con Argentina estaremos mejor, pero con Brasil lo veo negativo. Estamos yendo con una mentalidad de sumar, pero veo una carta que se inclina a favor del amarillo y verde. Con una diferencia de goles que se inclina a Brasil”, ratifica.

El paceño vuelve a ver las cartas y refuerza: “Con Argentina hay mejor opción, desde un empate, hasta ganar por 1-0. Veo mejor opción, el as de bastos es una carta negativa, perjudicial. Pero veo que un empate sería favorable, en La Paz. Brasil ante Bolivia y Bolivia con Argentina serán partidos totalmente distintos. El que no haya público nos perjudicará. Ojalá no sea así, de verdad”.

Farías

Su expresión de deseo es similar al hablar del seleccionador César Farías. Mientras echa las cartas opina. “Es un buen técnico”. Luego describe lo que ve. “Lo veo muy perturbado, imagino por todos los sucesos familiares, en salud. Imagino que la muerte del presidente de la federación (César Salinas) lo afectó. Se lo ve así. Se puso de pie, estaba a punto de renunciar. Estos partidos serán definitivos para él”, expone. El silencio vuelve a aparecer. “Pero no cumplirá su ciclo como director técnico de la Selección. Vendrá otro director técnico, desde luego que esto no será en una semana. Vendrá otro técnico a la Selección”, avala, con contundencia.

“Sí, sí, sí El tarot me muestra un hombre muy estresado, hay otros detalles de su vida personal que lo han puesto muy frágil”, confirma.

¿Bolivia va?

Al hablar de la Selección, Ramsés recuerda una anterior vaticinio. “Yo hice una predicción indicando que el próximo director técnico de la Selección sería Eduardo Villegas y eso se cumplió. Yo hacía esa predicción a propósito de que el periodista me preguntaba y me decía ‘¿llegaremos al siguiente Mundial?’ Yo le dije -en lectura de cartas, como ahora- que sí, que llegaremos al Mundial solamente si Eduardo Villegas es director técnico de la Selección. Eduardo fue técnico, pero prevalecieron intereses determinados en la federación y lo nombraron técnico para cumplir con la gente que pedía eso. Luego lo sacaron, confiaron mucho en Farías, que creo que tiene un buen trabajo, pero con Farías no llegaremos al Mundial”, adelanta.

Su afición por el fútbol le hace adelantar que “el torneo está más cerca de volver, bajo determinadas condiciones. En el mundo, el fútbol no será igual, por lo menos uno o dos años”.

Equipo paceño

Una vez más echa las cartas. “Un equipo paceño será el campeón”, lanza. “Hay un club rescatable de Santa Cruz y Wilstermann que darán pelea. Un cuadro de La Paz será el campeón. Será de blanco y rojo, pero también veo mucho celeste”, explica.

El cosmobiólogo que este año cumple 25 años en el oficio se despide y resume: “Deseo de verdad que traigamos un buen resultado de Brasil, que ganemos aquí, ese es el deseo que se contrapone contra el presagio. Como stronguista, me gustaría que The Strongest sea campeón, pero creo que Bolívar y Always Ready tienen la mejor opción de llevarse el título”.