Trump pagó solo $ 750 en impuestos en los años 2016 y 2017, según The New York Times

El diario tuvo acceso a 20 años de información fiscal que el presidente trató de mantener en secreto. Según la publicación, el presidente no ha pagado impuestos federales en 10 de los últimos 15 años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mitin en Virginia el viernes pasado. TOM BRENNER / REUTERS

Fuente: El País

Donald Trump no ha pagado impuestos federales en 10 de los últimos 15 años. Además, solo tuvo que pagar $ 750 (el equivalente a unos 4.170 reales) en 2016, año en que fue electo a la presidencia de Estados Unidos, y la misma cantidad durante su primer año en el cargo, según información exclusiva publicada este domingo por The New York Times . El republicano, el único presidente estadounidense en la historia reciente que no ha hecho pública su información fiscal, se encuentra en una difícil situación financiera y enfrenta millones de dólares en deudas, según el Times , que asegura haber tenido acceso a dos décadas de declaraciones tanto Trump y sus cientos de empresas. El periódico no cuenta con la información personal de 2018 y 2019.

Alan Garten, abogado de la Organización Trump, el conglomerado empresarial de Nueva York, dijo al periódico que «la mayoría, si no todos, de los hechos parecen inexactos» y dijo en un comunicado: «Durante la última década, el presidente Trump ha pagado decenas de millones dólares en impuestos personales desde que anunció su candidatura en 2015 ”. Aun así, el Times recuerda que el asesor mezcla los impuestos sobre la renta con otros impuestos federales y hace un mal uso del concepto de crédito fiscal.

La información es material explosivo a solo unas semanas de las elecciones presidenciales y a solo dos días del primer debate cara a cara con su oponente demócrata, Joe Biden . Además, la noticia se publicó un día después de que Trump iniciara una batalla crucial por la Corte Suprema, con el nombramiento de la jueza conservadora Amy Coney Barrett para reemplazar a la fallecida magistrada Ruth Bider Ginsburg .

Las declaraciones de impuestos de Trump , celosamente protegidas por el presidente, fueron uno de los documentos más codiciados por el periodismo estadounidense, así como por los fiscales y políticos demócratas, al menos desde que el empresario llegó a la Casa Blanca hace casi cuatro años. En rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente desdeñó la exclusiva, calificándola de «fake news», y dijo que pagó sus impuestos, sin dar más detalles.

Trump, un empresario inmobiliario de Manhattan , siempre se ha jactado de ser, por un lado, muy bueno para los negocios y, por otro, de ser lo suficientemente hábil para pagar muy pocos impuestos, pero al mismo tiempo trató de ocultar toda esa información, que los candidatos tradicionalmente Las elecciones presidenciales son públicas. La Fiscalía del Distrito de Manhattan llevaba tiempo solicitando esta información, al igual que los demócratas en el Congreso, y el asunto terminó en la Corte Suprema, que en julio tomó una decisión y entregó una pala y una pala.

El máximo tribunal ha dictaminado que Trump no puede bloquear la información financiera y fiscal que alega el fiscal, aunque ha devuelto la demanda del Congreso a los tribunales inferiores.

Una de las cartas de triunfo que utilizó Trump en su carrera por la presidencia fue presentarse al mundo como un exitoso hombre de negocios, un emprendedor que se hizo a sí mismo, que había logrado construir un imperio también podría sacar lo mejor de un país como los Estados Unidos . Algunos análisis realizados en su momento ya han desmitificado este retrato, pues entró en el negocio de la mano de su padre, ya millonario constructor, y su patrimonio no se ha multiplicado por encima de lo que ha hecho el propio mercado a lo largo de los años.

El negocio de la televisión

Ahora, los datos hechos públicos recientemente arsenal, que parece un triunfo con un mal marea en los negocios, pero con mucho mejor fortuna como showman televisión, a juzgar por las tasas que recibieron como anfitrión de The Apprentice ( El aprendiz ), el famoso reality shows donde el actual presidente, en el papel de gurú empresarial, examinó los proyectos de aspirantes a emprendedores. Tanto este programa como los contratos y licencias relacionados le valieron $ 427 millones, que invirtió en campos de golf.

Por otro lado, en los próximos cuatro años vencerán más de $ 300 millones en préstamos, de los cuales el propio Trump es personalmente responsable.

El diario detalla que toda la información publicada el domingo fue obtenida a través de fuentes con acceso legal a la misma y que pudo acreditar la veracidad de partes de la misma al compararla con algunos documentos separados que salieron a la luz en los últimos años. Por ejemplo, en octubre de 2016, justo antes de las elecciones, el Times informó que en 1995 Trump declaró pérdidas de $ 916 millones por la ruina de sus casinos de Atlantic City y otros negocios fallidos, lo que resultó en una deducción fiscal de hasta 50 millones de dólares de ingresos por año «que podrían haberle permitido evitar legalmente el pago de impuestos federales sobre la renta durante los próximos 18 años».

Conflicto de intereses

En el contexto de sus problemas financieros, los documentos siempre revelan, según el Times , los conflictos de interés que generó la negativa de Trump a dejar su negocio mientras estaba en la Casa Blanca. Los documentos ponen números concretos de flujo de dinero de cabilderos, empresarios y funcionarios extranjeros a algunas de sus propiedades por primera vez, convirtiéndose en bazares de influencia. Este es el caso de su hotel en Washington, que recibió un pago de $ 397.602 de la Asociación Evangélica Billy Graham por un evento en 2017.

Su club de golf Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, uno de los negocios más lucrativos de Trump, conocido como la Casa Blanca del Sur, es una fuente común de quejas por conflictos de intereses. Los ingresos de Mar-a-Lago han aumentado considerablemente desde que Trump anunció su candidatura presidencial. El club ha visto una oleada de nuevos miembros desde 2015, lo que le ha permitido embolsarse cinco millones adicionales al año, según el Times. Los nuevos cortesanos casi multiplicaron por 10 lo que ingresa el club a través de las cuotas de entrada de los socios, según el diario, de $ 664.000 en 2014 a seis millones en 2016. En 2017, Trump duplicó la cantidad que los nuevos socios deben pagar por pertenecer a la club.

Los documentos también muestran, según el Times, cómo desde la presidencia de Trump se han producido los mayores desembolsos realizados por diferentes empresas para la realización de eventos y congresos en Mar-a-Lago. Lo mismo ocurre con otras propiedades de Trump, como su club de golf en Doral (Miami), que recaudó al menos 7 millones de Bank of America entre 2015 y 2016, o 406.599 dólares de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en 2018.