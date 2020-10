“¿Por qué el Gobierno no se puede reunir con los ‘peones’ de la salud?”, el reclamo del dirigente que lidera un paro de 48 horas

Molesto, desesperado y firme en su decisión. Roberth Hurtado, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud, apunta al Gobierno y dice que el paro de 48 horas de su sector, que se ha iniciado hoy miércoles, tuvo antes un pliego petitorio que no fue atendido ni por el municipio ni por la Gobernación ni por el Gobierno. Ahora el dirigente anuncia que la medida también tendrá una marcha ‘muy pronto’.



El líder sindical dice que su sector ha sido muy golpeado durante esta pandemia de Covid-19 y que, si bien fueron equipados con trajes de bioseguridad, estos ya cumplieron su vida útil. “Ya ni se ven”, comentó refiriéndose a que los trajes están despintados y que tuvieron que ‘darle la vuelta’ para usarlos.

También aseguró que en todo Bolivia fallecieron 250 trabajadores por el coronavirus. “Si es que no son más”, apuntó. 43 de ellos murieron solo en Santa Cruz y en esta región hay unos 500 contagiados, de los cuales 100 están con baja médica.

“¿Por qué el Gobierno no se puede reunir con los ‘peones’ de la Salud? A la ministra nunca le dio la gana de reunirse con nosotros (se refiere a la titular de Salud, María Eidy Roca). Se reúne con otros sectores, pero no con nosotros, pese a que somos los que pasamos más tiempo con los pacientes. Nosotros los bañamos, los peinamos, los afeitamos, los medicamos las 24 horas al días, los 365 días del año, sábados y domingos. Y no hemos recibido ningún bono, ningún beneficio de la presidenta (Jeanine Áñez)”, criticó.

​Siguió: “Se han reunido con la Policía y nosotros seguimos peregrinando. Queremos decirle al director del Sedes (Marcelo Ríos) que no vamos a bajar la guardia (en la lucha contra el coronavirus), pero deben reunirse con nosotros. No somos sus peones, somos los peones del pueblo. Le pedimos al gobernador (Rubén Costas) y al ingeniero Roly Aguilera que nos atiendan, porque parece que los mandos intermedios tienen miedo de que los contagiemos”.

Hurtado dijo que el paro de 48 horas está fortalecido por 10.000 trabajadores de los diferentes centros médicos a escala departamental y no descartó que la medida sea asumida por las otras ocho regiones del país. Adelantó que la Confederación Sindical de Salud ya está reunida para que los salubristas ‘se unan y todos alcen su voz’ en una sola manifestación.

“Hay muchas cosas por discutir. Por ejemplo, los que trabajan en provincias ganan el sueldo básico, pero recién se lo dan en dos o tres meses. También queremos participar en la designación de la ministra de Salud, debería ser de nuestro sector y no de afuera para que trabaje con nosotros”, dijo.

En su pliego petitorio, los salubristas piden una reunión con la ministra Roca, así como un incremento salarial del 15%, 10% para el presupuesto de Salud, inclusión a la Ley General del Trabajo, jubilación digna al 100%, ítem crecimiento vegetativo ciudad y provincia, devolución de los aportes de la AFP, indemnización a familiares fallecidos por el Covid-19 y rechazo a la resolución ministerial 04/30 del 02/10/20.

A la Gobernación le piden el cumplimiento del pliego petitorio, el respeto a los convenios institucionales sobre reposiciones de ítems por acefalía, el retraso del subsidio prenatal-lactancia y la modificación de la tabla de requisitos para la institucionalización del ítem GAD (Gobierno Autónomo Departamental).

​También solicitan a la Alcaldía la reposición de contratos, dotación de material de bioseguridad, que no se haga el marcado biométrico, institucionalización del ítem municipal y la continuidad de los contratos de recursos humanos para la atención de los pacientes por Covid-19.