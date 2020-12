Crece la polémica sobre Del Castillo y en el MAS anuncian una evaluación

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Lea también: Esposa de ministro Del Castillo trabaja para la gubernamental Agetic, según declaración jurada

Transcurrido menos de un mes de su posesión, crece la polémica en torno al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por sus últimas declaraciones y actuaciones en esa cartera de Estado. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) anuncian que evaluarán su desempeño, como el de otros ministros.

En los últimos días, cuatro hechos relacionados con el Ministerio de Gobierno y su nuevo titular llamaron la atención y generaron críticas en las redes sociales y en el sector político.

El 21 de noviembre, por ejemplo, publicó en sus cuentas en redes sociales una fotografía junto al youtuber conocido como Younn, quien logró notoriedad en la época más dura de la pandemia del coronavirus por un video en el que pedía que le “inyecten” la enfermedad porque su cuerpo la rechazaría por su alimentación con chuño. Luego explicó que se trataba de una broma.

Posteriormente, Younn se hizo visible en la campaña electoral del MAS con un férreo apoyo al expresidente Evo Morales. Del Castillo se reunió con él en su despacho, declaró su admiración en un mensaje y destacó su “admirable trabajo en la resistencia al régimen de facto”.

El 28 de noviembre, en una entrevista con radio El Deber, al referirse a la hoja de coca que se produce en el Chapare, opinó: “Que no pase por los mercados legalmente establecidos no significa que se desvíe al narcotráfico”. El criterio va en contra ruta a las posturas oficiales, como la de la Unodc, que sostienen que la coca que no pasa por los mercados legales se destina las actividades ilícitas.

El viernes pasado, el titular de Gobierno anunció las medidas contra la crisis económica. Un día después los periodistas le consultaron sobre el impuesto a las grandes fortunas y Del Castillo les respondió con una ironía: “No se preocupen, mis compañeros de la prensa, a ustedes no les alcanza”.

El sábado la red ATB publicó en su cuenta en Twitter una noticia sobre la exsenadora Eva Copa y desde la cuenta oficial del Ministerio de Gobierno se incluyó un comentario agresivo y ofensivo contra la representante alteña. Hasta ayer el Ministerio de Gobierno no dio explicaciones sobre el exabrupto .

En noviembre de 2019, Copa presentó una denuncia contra Del Castillo por “hostigamiento político y psicológico”, luego de que ella decidiera removerlo del cargo de oficial mayor en la Cámara Alta, que ocupada desde la gestión de la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra.

Por último, una publicación en redes reveló que la esposa del ministro comenzó a trabajar recientemente en la estatal Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), hecho que se encuentra registrado en la página web de la Contraloría, con fecha 26 de noviembre.

Al respecto, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que detalla los viceministerios, direcciones y otras oficinas dependientes de esa cartera, donde no figura la Agetic.

Sobre estos hechos, el dirigente del MAS en la ciudad de El Alto, David Apaza, expresó su preocupación y malestar, y recordó que hace tres semanas, cuando el presidente Luis Arce posesionó a su nuevo gabinete, una parte de la militancia de su partido se movilizó en rechazo porque no se tomó en cuenta a otros ciudadanos. Anunció que evaluarán el tema.

“Vamos a tener una reunión de emergencia. Voy a convocar a todos los distritos y vamos a revisar qué está pasando con este ministerio”, anunció a Página Siete el dirigente masista.

Consideró además que es necesario que el presidente Arce, el MAS y las organizaciones sociales hagan una evaluación del trabajo de todo el gabinete de ministros, en general, para ver si el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, se ratifica o cambia a los actuales ministros.

Sobre las alusiones a la situación económica de los trabajadores de la prensa, varios periodistas e intelectuales lamentaron en redes la actitud del servidor público. “Y…. parece que a Del Castillo le salió el ‘Murillo’ que parece que viene incorporado a estos cargos, ¿no? Eso y claramente no comprender el valor del trabajo informativo de quienes debemos ser el puente entre las tareas de las autoridades y la población, claro, seguro ‘al pueblo tampoco le alcanza’, tremenda decepción. Ninguna entidad de la prensa respondió a Del Castillo”, escribió el comunicador Ángel Careaga.

El vicepresidente de la bancada cruceña y diputado del MAS, Rolando Cuéllar, recordó que los nuevos ministros no están ni un mes en sus cargos, por lo que es aún difícil hacer una correcta evaluación. Pero aseguró que el 22 de enero recién se conocerá a los ministros titulares del gobierno de Arce. “No se olvide que son ministros interinos, que todavía el 22 de enero los movimientos sociales son los que van a ratificar o avalar su gestión. Son ellos, los movimientos sociales y el Pacto de Unidad los que van a evaluar su gestión”, insistió.

En tanto, la diputada del MAS Bertha Acarapi dijo que al presidente Luis Arce es a quien corresponde evaluar el trabajo de los ministros, mientras que el Legislativo fiscalizará las tareas del Ejecutivo.

“Pero me parece importante que cada uno de nosotros tengamos respeto hacia la otra persona”, reflexionó la legisladora en relación al tuit ofensivo de la cuenta del Ministerio de Gobierno contra la exsenadora Copa.