Evo dice que fue propuesto por expresidentes como embajador ante la OEA

Fuente: paginasiete.bo

El expresidente Evo Morales aseguró este viernes que varias exautoridades de izquierda buscan postularlo como embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), para “demostrar que no hubo fraude” en las elecciones generales de 2019.

“Tenemos como un sindicato de expresidentes y excancilleres de la izquierda de toda Latinoamérica y el Caribe que decían que Evo (Morales) debe ser por lo menos seis meses embajador ante la OEA, si no Evo, Álvaro (García Linera) para demostrar que no hubo fraude”, reveló Morales a Panamericana.

Sobre esa línea, el exjefe de Estado consideró que daría una “linda batalla política” en el organismo internacional frente al secretario general Luis Almagro, quien denunció el año pasado la «manipulación dolosa» de los comicios que dieron ganador a Morales, con un informe de la OEA que propició su renuncia y huida del país, en medio de acusaciones de fraude.

Sin embargo, afirmó no haber decidido nada y que sugerirá al exvicepresidente Álvaro García Linera “si acepta ir” como embajador ante la OEA “por algunos meses” para demostrar ante el organismo internacional que “hubo golpe” de Estado.

“Ante Luis Almagro y la OEA sería linda la batalla política, pero no he decidido. De todas maneras, le voy a sugerir a Álvaro García Linera si acepta ir, por lo menos por algunos meses como embajador y justamente demostrar que no hubo fraude y sí golpe (de Estado)” manifestó.