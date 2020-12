¡Gracias querida Llajta! Como siempre nos recibieron con mucho cariño y con su g…

...MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Bolivia, Luis Arce , anunció que realiza sus viajes en vuelos comerciales y no en el avión...

...Arce Catacora que no saldrá del país. "Sinceramente, creo que usted (Arce) no está enterado de esta situación. Porque siendo usted un hombre de... nuestro país fugan. Esperemos que en este caso (de Añez) eso no pase". La pasada semana, la exmandataria reafirmó en una carta dirigida al presidente Luis...

