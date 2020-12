MAS perfora la reforma judicial, dice que no era urgente y queda sin fecha

Cándido Tancara Castillo / La Paz

El Gobierno y el Legislativo, con mayoría absoluta del Movimiento Al Socialismo (MAS), descartaron ayer la realización de un referendo para una reforma parcial de la Constitución Política del Estado con miras a una reforma judicial, prevista para el 7 de marzo de 2021, cuando se realizarán las elecciones subnacionales, porque “no era urgente”, “no hay la posibilidad material” y porque sigue el diálogo con los órganos del Estado y la sociedad civil.

La oposición consideró la postergación sin fecha como una falta de voluntad y de consenso en el MAS para buscar una reforma; además, sostiene, porque el partido azul “tiene poder” para no cambiar “esa justicia cooptada por el MAS” y “pintada de azul”.

“La reforma constitucional queda descartada para el 7 de marzo, ya no hay la posibilidad material para llegar a esa instancia”, sostuvo ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, “pero -aseguró- sí hemos iniciado un diálogo con todos los órganos de Estado, la sociedad civil y las instituciones para darnos una semana entera por departamento, a partir de enero. Creo que comenzamos en Sucre, no está definido el cronograma, pero (la reforma será) en consenso”.

El pasado 30 de noviembre, Lima anunció: “Los temas constitucionales deben ser aprobados por referendo y estamos pasando por una época de restricciones económicas; tenemos que hacer un esfuerzo y sería ideal que, si nos ponemos de acuerdo con una reforma constitucional, la pregunta esté incluida en la papeleta del mes de marzo, en las elecciones subnacionales”.

El presidente de Diputados, Freddy Mamani (MAS), aseguró ayer que “sí, sí se descarta (el referendo), no vamos a alcanzar, tenemos que ser muy realistas en eso”. Siguió: “En función de eso vamos a ir avanzando, paso a paso; para nosotros no es lo más urgente, como en algún momento indicó también nuestro ministro (Lima), por supuesto que eso era una prioridad para él; sí, lo entendemos, pero tenemos que ser responsables con el pueblo boliviano y por eso es que hemos decidido avanzar de a poco pero con pasos firmes”.

El diputado Marcelo Pedrazas (CC), recordó que la suspensión de la reforma “se venía venir, en primera instancia el respaldo (a la reforma) fue inmediato y luego salieron las voces (de rechazo) del MAS”. Dijo que “se necesita voluntad política cuando los mecanismos se aceleran y no cuando” se paralizan. Afirmó “no entender si hay buena fe por parte del Gobierno para la reforma judicial o dentro de sus propias estructuras no existe consenso necesario”. Aseguró que “está claro para la población que la justicia no es independiente, no es proba, y responde a un gobierno, responde a un partido de gobierno que estuvo 14 años y parte de la justicia la definió Evo Morales”.

Pedrazas recordó que el ministro Lima estuvo de acuerdo con el 90% de la propuesta de reforma judicial presentada por CC, pero ahora observa: “No hubo voluntad de hacer reforma a la justicia y hemos escuchado en el MAS que estaban en desacuerdo y es porque hay mucha gente involucrada en la elección de los magistrados, quienes de alguna forma terminaban respondiendo a intereses” y porque al “interior del MAS no quieren” reforma.

El diputado Erwin Bazán (Creemos) aseguró que “el MAS tiene poder y que no va a poder avanzar tan rápido como quería” en la reforma judicial porque “parece que hubieran decidido usar no más la justicia como estaba”.

Recordó que se cuestionó la forma en la que se pretendía realizar la reforma, pero ahora “llama la atención que el MAS dé un paso atrás, y se diera cuenta que les había convenido usar la justicia corrupta y servil para los intereses del oficialismo”. Protestó porque “el MAS pretende hacer creer a los bolivianos de que hay interés de reformar la justicia. Es posible que así lo quiera el ministro (Lima), no así el MAS, pero el MAS quiere hacer creer que hay un nuevo MAS”.

Bazán afirmó que la justicia para Creemos “es un tema serio” y “ por eso vamos a presentar un proyecto de reforma judicial, de justicia independiente, al que el MAS ha dado un paso atrás”. Dijo que Creemos “no está de acuerdo con el freno que puso el MAS” a la reforma judicial y aseguró que “la justicia necesita cambiar y la vamos a cambiar; lástima que el MAS quiera una justicia servil a sus intereses”.

Punto de Vista

Carlos Börth, analista político

“La propuesta nunca fue sólida”

Altamente difícil que procesen semejante tema hasta en dos meses para hacer referendo que autorice la apertura de la Constitución, la convocatoria tiene que salir tres meses antes; imposible que procesen el tema en lo que queda de diciembre. No tenía fundamento, esa expectativa nunca fue sólida, se están enfrentando a la realidad.

Hay una contradicción en el Ministerio de Justicia. Dicen que parte de la reforma de la justicia es la ley que quieren cambiar, la situación de las salas constitucionales; hoy existen salas constitucionales en los tribunales departamentales de justicia que procesan los procedimientos constitucionales, estas fueron creadas por el gobierno del MAS hace tres años y ahora dicen que quieren cambiar o bajar de rango a jueces. ¿Por qué contradicción? ¿Cuál el origen del proyecto de ley? Los fallos adversos a Evo Morales y al excanciller Diego Pary.

El Órgano Electoral los inhabilitó (para las elecciones) porque Pary vivía en La Paz y Morales en Argentina. A este cambio, el Ministerio de Justicia llama reforma de la justicia cuando es una maniobra del MAS.