Morejón: «No es una crítica a la mujer, es contra la injerencia política en el deporte»

Fuente: lostiempos.com

El exfutbolista y actual entrenador, Limberg Morejón, se sumó hoy a la ola de críticas por la designación de Cielo Veizaga como viceministra de Deportes, siendo que identificó la situación como una injerencia política y aclaró que no se trata de una crítica a la actual autoridad como tal.

«Hoy estamos más calmados, pero no dejamos de tener la rabia por dentro porque ha sido humillante para los profesionales jóvenes, que por lo menos entramos a cursos para capacitarnos a nivel cultural y deportivo para ser profesionales. Al margen de la designación de la señorita (Cielo Veizaga), a quien no conozco personalmente y no hablo mal de ella o la mujer que es clave y fundamental en el desarrollo del país y del mundo. Por ejemplo, el ascenso de Real Tomayapo e Independiente estuvo a cargo de mujeres. Pero, en el tema de la designación como tal, no debería existir injerencia deportiva en el deporte», argumentó Morejón.

El pasado 17 de diciembre, Veizaga fue designada para ocupar el cargo y con el antecedente de ser jugadora de fútbol femenino de Bolivia. Asumió el cargo en la administración pública a sus 19 años.

Morejón reiteró que la objeción no es hacia la persona, sino por las decisiones políticas que afectan al deporte nacional en su conjunto.

«Lo digo desde lo más sano posible: debe repacacitar la política nacional, en general. No soy de ningún partido político, seguro algún osado ya dirá que me mandaron… No soy de derecha ni de izquierda, solo quiero lo mejor para su país. Lo hice a nivel local, a los anteriores alcaldes me acerqué y les presenté proyectos, no quiero cargos. En elecciones te dicen sí, pero a las dos semanas de ser elegidos, dicen ‘chau’ y obedecen a sus partidos políticos. No eligen a las personas idóneas y así ¿Qué podemos esperar para el deporte?», recalcó Morejón.

«¿Por qué a los deportistas que hacen quedar bien al país no los invitan? Con propuestas y proyectos para el deporte. Incluso, si me invitaran a mi, lo haría con gusto y sin cobrar nada. Yo recibí mucho del fútbol, soy muy agradecido al deporte, pero en especial al fútbol porque me ha dado una carrera», concluyó Morejón.