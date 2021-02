Cosachov, psiquiatra de Maradona, imputada por falsedad ideológica

La psiquiatra firmó un certificado en el que acreditaba que Maradona estaba «lúcido y ubicado en tiempo y espacio», pero nunca fue a revisar a su paciente.

Fuente: https://argentina.as.com/

Luego del escándalo tras los audios y mensajes que se conocieron públicamente entre Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, ambos investigados por la muerte de Diego Armando Maradona, se sumó una nueva imputación para la psiquiatra, que fue acusada de falsificar una constancia.

La imputación es por “falsedad ideológica”, ya que la médica habría hecho un certificado en el que asentaba haber atendido a Maradona cuando en realidad no lo había hecho. Dicho certificado fue incorporado a la historia clínica del astro argentino fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Cómo si fuera poco, se conocieron nuevos mensajes entre Cosachov y Luque en los que la psiquiatra que atendía al Diez al momento de su muerte expresa su miedo por las investigaciones y su accionar.

“Tengo cagazo que me quieran empomar por los remedios (sic)”, se puede ver que dice la profesional en los documentos publicados por Infobae y se muestra preocupada por las publicaciones periodísticas: “Bueno nada, qué se yo. La verdad habrá que esperar que empiecen a romper las bolas con otra cosa. ¿Viste como son así los periodistas? Es su laburo pero me da bronca que digan todas estas pelotudeces. Pero bueno, nada. Estemos en contacto. Yo cualquier cosa estoy. Nada, si necesitás algo, lo que fuese, obviamente contá conmigo. Yo sé aparte todo lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Así que eso no tengo ninguna duda, sólo que me rompe las bolas que los medios salgan todas estas pelotudeces. Pero bueno, te mando un abrazo grande Leo, nos hablamos”.

Luque, por su parte, admite que Diego podía tener un episodio cardíaco luego de que ella le diga el resultado de la autopsia. “Sí, sí. Iba a hacer algo cardíaco”, dice el neurocirujano.