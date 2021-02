Ofertaban vacunas Sputnik V por Facebook; advierten a la población no caer en engaños

El Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia alerta a la población sobre ofertas fraudulentas que buscan comercializar falsas vacunas Sputnik V. La plataforma que usan inescrupulosos son las redes sociales.

Álvaro Terrazas, viceministro de Salud, indicó que se está haciendo un seguimiento para evitar este tipo de irregularidades y que ya se emitió un comunicado para poner de manifiesto esta actividad advirtiendo a la población para que no caiga en este tipo de engaños.

Dijo además que las ventas libres no pueden darse si no se hace por los mecanismos regulares. «Los medicamentos no pueden ser importados libremente o comercializados«, resaltó la autoridad por lo que se tiene que garantizar la inocuidad para garantizar que el medicamento no cause un daño en personas a quien se le administre.



Sobre el tema, la directora de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), Eliana Caballero, aclaró que a la fecha no se ha recibido ninguna solicitud de registro sanitario para la importación y/o comercialización de alguna de vacuna contra el Covid-19.

Aclaró que solo la Central de Abastecimiento y Suministros en Salud (CEASS) y la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) son las instancias llamadas para realizar la distribución de las vacunas adquiridas por el Gobierno a todos los centros de salud del país.