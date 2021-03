‘Autoconvocados’ advierten a Manfred que no lo dejarán gobernar y quieren formar otro municipio

Los “autoconvocados” de Cochabamba advirtieron este jueves con no dejar gobernar a Manfred Reyes Villa en la Alcaldía de Cercado e, incluso, plantearon la intención de establecer otro municipio en la zona Sur, reportó radio Kancha Parlaspa de la Red ERBOL.

Fuente: erbol.com.bo

“Manfred Reyes Villa, él está pensando que va a gobernar Cochabamba. Te decimos que tú no has cumplido la Constitución Política del Estado y nosotros no te vamos dejar gobernar y, si es posible, vamos formar otro municipio en la zona Sur, ¡carajo!”, exclamó el dirigente Gonzalo Pérez en la reunión de los “autoconvocados”.

El sector movilizado rechaza que Manfred Reyes Villa haya sido habilitado como candidato a la Alcaldía, porque considera que no cumplió el requisito de residencia de dos años para ser postulante.

Reyes Villa fue inhabilitado dos veces por tener pliego de cargo ejecutoriado, debido a una deuda que terminó saldando para ser candidato. En cuanto al requisito de residencia, una medida cautelar del Tribunal Constitucional impidió que el mismo se aplique mientras se define un recurso al respecto, lo cual impidió inhabilitar a candidatos como Reyes Villa o César Dockweiler.

El representante de los “autoconvocados” manifestó que no se está viviendo en el país una democracia, sino está abundando el dinero.

El sector también anunció que se pedirá la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, por la habilitación de Manfred.