Creemos pide interpelación a ministros de Gobierno y Justicia por detención de Áñez

Fuente: Prensa Creemos

a Diputada Nacional por Creemos, Dra. Marioly Morón ha informado sobre el pedido de interpelación a el Ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo e Ivan Lima Ministro de Justicia. » …(pedido de interpelación) Es una advertencia a todas las autoridades que pretenden de forma ilegal seguir con la persecución política en nuestro país».

«No vamos a descansar hasta que dejen de violar y vulnerar los derechos de cada uno de los ciudadanos».

«Como mujer y asambleísta solidarizo con la ex presidente constitucional y me solidarizo también con cada uno de los bolivianos detenidos, me solidarizo con aquellos que están siendo perseguidos, amedrentado amenazados y hostigados».

«En Bolivia existe persecución política y nosotros (asambleístas) no vamos a descansar hasta ver que se liberen de forma inmediata a cada uno de los detenidos» afirmó Morón.