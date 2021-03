División Profesional: ¿Qué pasará con los cuatro equipos que se negaron a jugar?

El torneo boliviano no arrancó con normalidad porque los partidos entre Real Santa Cruz-Wilstermann y Blooming – Guabirá no se disputaron, mientras que en el que disputaron en la Villa Imperial, Nacional Potosí y The Strongest incluyeron a sus juveniles. El `Tigre’ se alzó con la victoria por 4-3. La Federación Boliviana de Fútbol calificó de “boicot” la protesta que encabezó la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), como representante de los jugadores del país.

¿Los cuatro equipos serán sancionados? “Nosotros no emitimos sanciones ni juicios de valor, simplemente vamos a remitir a la instancia correspondiente que es el Tribunal de Disciplina, que es competente para llevar adelante estos casos”, declaró el presidente de la FBF, Fernando Costa, a Premium.

Los dos árbitros de estos encuentros, Alejandro Mancilla y Rafael Subirana, informaron que fueron “suspendidos”. También se debe revisar el informe de los delegados Juan Carlos Sánchez y Dorian Montero.

Según el artículo 40 del Código Disciplinario de la FBF, “el equipo de fútbol profesional que sin causa de fuerza mayor justificada no se presentare a disputar un encuentro oficialmente programado, será sancionado con la pérdida de su categoría. Los puntos que hubiese obtenido serán anulados y los obtenidos por sus contendientes serán descontados, de igual forma los goles convertidos. Se consideran causas de fuerza mayor justificada, conflictos sociales, tales como: bloqueos, huelgas nacionales o departamentales, paros cívicos, conmoción civil o militar, paros decretados por servicios de transporte en general, que impidan a los equipos trasladarse al lugar donde deba disputarse el partido y otros que serán considerados por la Comisión Técnica y el Comité Ejecutivo de la LFPB y ANF”.

Cita clave

Costa también anunció una reunión entre los actores principales del fútbol, pero remarcó que el calendario se cumplirá como fue establecido, en la reunión de consejo de la División Profesional. Hoy se enfrentan San José – Palmaflor (15:00), en Oruro e Independiente de Sucre – Oriente Petrolero (18:15), en la capital del país.

“Un objetivo que habíamos fijado era comenzar el torneo en la fecha prevista, entonces vamos a convocar a los futbolistas, también al gremio de jugadores aprovechando que viene una fecha FIFA, que la vamos a respetar y no habrá programación de partidos para que en esos diez días lleguemos a soluciones”, agregó Costa.

Además, Costa indicó que se buscará la forma de mejorar los órganos jurisdiccionales del fútbol, pero también se exigirá que se conforme la asociación de jugadores en actividad.