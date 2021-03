Oclean lidera la nueva dirección de la innovación tecnológica

Aunque la industria de los cepillos de dientes eléctricos ha entrado durante mucho tiempo en la era de la inteligencia, no ha habido una visión integral de las marcas líderes, el monopolio de la industria de los cepillos de dientes eléctricos en su conjunto no ha supuesto un gran avance en la innovación tecnológica. En los últimos años, la nueva marca Oclean se ha convertido en un recién llegado en la industria de los cepillos de dientes eléctricos en virtud de su continua innovación tecnológica entre el primer campo.

En cuanto a innovación tecnológica, Oclean ha optado por un camino muy difícil: ha evitado por completo la tecnología patentada de los cepillos de dientes eléctricos que son exclusivos de las marcas líderes del sector, y ha optado por iniciar la investigación y el desarrollo desde cero, acumulando más de 120 patentes en el campo de los cepillos de dientes eléctricos, y el número de nuevas patentes ha sido el primero en la industria en todo el mundo. Varias innovaciones técnicas están a la vanguardia de la industria, por ejemplo, motor sin escobillas de levitación magnética, tecnología de monitoreo ciego de 8 zonas, tecnología muda de reducción de ruido activa ultrasónica, etc.

Además de la innovación tecnológica, Oclean concede mayor importancia a la innovación tecnológica y a la implementación de la experiencia del usuario.

Poder de limpieza: en comparación con los cepillos de dientes tradicionales, la capacidad de limpieza es la ventaja más importante de los cepillos de dientes eléctricos. Sin embargo, muchos cepillos de dientes eléctricos entran en un círculo extraño en términos de limpieza, persiguiendo una mayor capacidad de limpieza pero descuidando la comodidad del cepillado y la protección de las encías y el esmalte. A diferencia de estas marcas, Oclean utiliza un motor sin escobillas de levitación magnética con una velocidad máxima de 42.000 rpm y un par de torsión del cabezal del cepillo de 220 gf.cm. El cabezal del cepillo también utiliza cerdas de diamante de seda de doble punta de DuPont con una tasa de redondeo y una densidad de flocado que supera con creces la de otras marcas de la misma industria, lo que garantiza el poder de limpieza y la salud de las encías y el esmalte.

Tecnología de monitoreo ciego: la tecnología está diseñada para monitorear la situación de cepillado del usuario, de modo que los usuarios puedan comprender fácilmente su situación de cepillado y ajustar sus hábitos de cepillado de manera oportuna. Sin embargo, la mayoría de los productos en el mercado dependen de la aplicación de teléfono celular para la tecnología de monitoreo de zona ciega, los usuarios deben abrir la aplicación de teléfono celular para monitorear la situación del cepillado al cepillarse los dientes, lo cual es una experiencia engorrosa y lejos de las expectativas de los consumidores. En respuesta a esta situación, Oclean propuso una solución innovadora: el cepillo de dientes de la APP, independiente de la monitorización del área ciega.

Oclean agrega un giroscopio de seis ejes dentro del cepillo de dientes, utilizando algoritmos de fusión, algoritmos de postura y métodos estadísticos, de modo que el cepillo de dientes puede recopilar y analizar de forma independiente los datos del cepillo, mientras que los resultados del monitoreo se presentan en la pantalla táctil LCD en color. De esta manera, los usuarios pueden comprender rápidamente la situación del cepillado y realizar ajustes específicos sin abrir la app, que se utiliza para el seguimiento de datos a largo plazo. Esta app proporcionará a los usuarios las recomendaciones de cepillado correspondientes después del cálculo y análisis de big data.

Personalización del programa de la aplicación: en la actualidad, la selección del modo de cepillo de dientes eléctrico inteligente ordinario es relativamente única, generalmente solo en algunos modos para cambiar, o específicamente para comprar un cabezal de cepillo funcional, no se puede enfocar en la limpieza de la cavidad bucal del usuario, no es una prevención eficiente de enfermedad bucal. En respuesta a esta situación, el equipo de Oclean contrató a varios dentistas profesionales como asesores técnicos para integrar la ciencia y tecnología bucodental, y puso en marcha más de 20 programas de cepillado profesional en la APP, que se pueden emparejar según los hábitos alimentarios y las condiciones bucales del usuario, y también ayuda a los usuarios a personalizar el programa de acuerdo con sus propias enfermedades bucales. Esto mejorará la eficiencia de la limpieza bucal del usuario y evitará eficazmente las enfermedades bucales.

Tecnología silenciosa: el ruido del cepillo de dientes eléctrico y la estructura del cepillo de dientes tienen mucho que ver, como el funcionamiento del motor, la conducción mecánica, la estructura del cuerpo, la vibración del cabezal del cepillo hará que el ruido sea más obvio. Investigación y desarrollo exclusivos de la marca Oclean de tecnología de reducción de ruido activa ultrasónica de sonido puro, para resolver el problema de la industria. La tecnología utiliza una señal de alta frecuencia por encima de 20.000 Hz para impulsar el motor, con un algoritmo de supresión de ruido para suprimir la cavidad armónica de la onda de sonido generada por el funcionamiento del motor, para lograr un funcionamiento ultra silencioso. Según la prueba de laboratorio de Oclean, la tecnología puede hacer que el cepillo de dientes eléctrico funcione con un sonido de solo 45 dB. A 1 metro de distancia del cepillo de dientes eléctrico, la gente no puede escuchar el sonido del cepillo de dientes. Con esta tecnología, los usuarios ya no se sentirán molestos por el ruido al cepillarse los dientes y no tendrán que preocuparse por molestar a sus familias mientras la usan.

Sistema OS + pantalla LCD: otros cepillos de dientes eléctricos inteligentes en el mercado son solo una combinación simple de funciones, lo que aún no es una inteligencia perfecta. Los productos Oclean utilizan el sistema operativo OS, equivalente al cepillo de dientes eléctrico para complementar un cerebro propio, dotado con el cepillo de dientes que calculará, analizará y tendrá capacidades de retroalimentación instantánea. Oclean también combina el sistema operativo OS y la pantalla táctil a color en profundidad. Con la pantalla, el usuario y el cepillo de dientes pueden formar un circuito cerrado de flujo de información completo, brindando a los consumidores una interacción inteligente y fácil de usar.

Duración de la batería: el inconveniente actual de la carga del cepillo de dientes eléctrico inteligente, mucho tiempo, pero el problema de la corta duración de la batería hace que la experiencia del usuario se reduzca considerablemente. Oclean comprende la demanda del usuario por el método y la eficiencia de carga del cepillo de dientes eléctrico, la innovadora tecnología de carga rápida inalámbrica QI que se usa solo en los teléfonos celulares de gama alta convencionales, no solo maximiza la conveniencia, sino que también acelera la velocidad de carga a 3.5 h. Al mismo tiempo, Oclean Al optimizar la tecnología del motor, la pérdida total del cepillo de dientes eléctrico se reduce y la vida útil de la batería se extiende a 35 días. Resuelve fundamentalmente el problema de la carga frecuente de los cepillos de dientes eléctricos y hace que sea conveniente para los usuarios viajar con ellos.

Se informa que Oclean lanzará pronto el cepillo de dientes eléctrico Oclean Xpro Elite Super Smart, equipado con la última versión del sistema OS, optimizando la experiencia inteligente y mejorando el sistema de limpieza en todos los ámbitos. Además, también incorpora su innovadora tecnología silenciosa, tecnología de carga rápida inalámbrica Qi de teléfono celular, etc. para optimizar al máximo la experiencia del usuario.

La actualización y precipitación de la tecnología Oclean, la insistencia en implementar la innovación tecnológica en la experiencia del usuario ha roto la situación de simplemente acumular tecnología en la industria de los cepillos de dientes eléctricos y ha liderado la nueva dirección de la innovación tecnológica en los cepillos de dientes eléctricos inteligentes.

